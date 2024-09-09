Новости Одессы и Одесской области

В части Одессы сегодня, 9 сентября, отключат свет: адреса

В части Одессы сегодня, 9 сентября, отключат свет: адреса

В понедельник, 9 сентября, часть улиц Одессы будут обесточены. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где и до скольки планируются отключения в связи с плановыми ремонтными работами.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Варненская, 12-14,
  • Космонавтов, 23-27.

Работы до 14.00:

  • Вторая, 18-20,
  • Симоненко, 2а,
  • пров. Загородный, 9.

Работы до 20.00:

  • Симоненко, 1,11а
  • пров. Кошевого, 5в.

Работы до 18.00:

  • Левитана, 113-116.

Работы до 17.00:

  • Г.Крут, 54,
  • И.Рабина, 9-15.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Авиационная, 1, 1/к.5,
  • Новая, 7,
  • Пишенина, 8-27.

Работы до 15.00:

  • Живописная (Скворцова), 15-22,
  • Дюковская, 8,14,
  • Пишоновская, 3-17,
  • Нищинского, 28, 38,
  • Манежная, 40,
  • Мечникова, 32а.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Заболотного, 54-66,
  • Ак.Сахарова, 34,36,
  • С.Палия, 21,109-113,
  • Высоцкого, 1-11,
  • Балтская дор., 28,
  • пер. Савранький (Большевицкий), 2-10,
  • Пересыпская, 7-50,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
  • Локомотивная, 1-27.

Работы до 17.00:

  • В.Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-61.
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