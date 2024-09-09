В части Одессы сегодня, 9 сентября, отключат свет: адреса

В понедельник, 9 сентября, часть улиц Одессы будут обесточены. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где и до скольки планируются отключения в связи с плановыми ремонтными работами.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Варненская, 12-14,
- Космонавтов, 23-27.
Работы до 14.00:
- Вторая, 18-20,
- Симоненко, 2а,
- пров. Загородный, 9.
Работы до 20.00:
- Симоненко, 1,11а
- пров. Кошевого, 5в.
Работы до 18.00:
- Левитана, 113-116.
Работы до 17.00:
- Г.Крут, 54,
- И.Рабина, 9-15.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Авиационная, 1, 1/к.5,
- Новая, 7,
- Пишенина, 8-27.
Работы до 15.00:
- Живописная (Скворцова), 15-22,
- Дюковская, 8,14,
- Пишоновская, 3-17,
- Нищинского, 28, 38,
- Манежная, 40,
- Мечникова, 32а.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Заболотного, 54-66,
- Ак.Сахарова, 34,36,
- С.Палия, 21,109-113,
- Высоцкого, 1-11,
- Балтская дор., 28,
- пер. Савранький (Большевицкий), 2-10,
- Пересыпская, 7-50,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Рыночная, 7,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
- Локомотивная, 1-27.
Работы до 17.00:
- В.Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-61.