Новини Одеси та Одеської області

У частині Одеси 19 вересня відключать світло через планові роботи

У частині Одеси 19 вересня відключать світло через планові роботи

У четвер, 19 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, багато одеситів залишилися без світла до вечора.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00: 

  • 2-а Пересипська, 32, 34,
  • 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27,
  • 7-а Пересипська,
  • вул. 9-а Пересипська,
  • Балтська дорога, 28,
  • Біляївська, 1 – 9,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Жевахова,
  • Жевахова гора,  22, 30, 81,
  • Каришковського,
  • Котляревського, 12б,
  • Крушельницького.

Роботи до 19.00:      

  • Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27,
  • Нежданової,
  • Павлодарського,
  • Професора Коровицького,
  • Ринкова, 7,
  • Тарутинська, 1 – 11,
  • Хавкіна, 2, 2а, 2б, 4,
  • Хуторська,
  • Цебриковська, 1 – 9, 13, 13а,
  • провулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й,13-й Чорноморський,
  • провулки 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтський,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10,
  • пров. Ковиловий 1 – 17,
  • пров. Крушельницької,  1, 1а, 2, 3, 5, 5а,
  • пров. Людмили Гінзбург, 1 – 9, 12б,
  • пров. Нежданової 1 – 8,
  • пров. Шахтинський, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46,
  • пров. Шебелинський, 1 – 14.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00: 

  • Мечникова, 2/1, 2/корп.1,  2/1,
  • пров. Шампанський, 12, 14.

Південний РЕМ

Роботи до 18:00: 

  • 7-а, 9-а, 12-а Лінія Дачі Ковалевського,
  • 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Лінія Амундсена,
  • Горіхова, 2/уч корп.26, 170,  177, 192, 196, 252,
  • Правди,142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254,
  • Авіаторів, 43,
  • Є. Чикаленка (Ак. Вільямса),
  • Академіка Філатова, 4, 6, 6а, 8, 10, 12,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • Кастуся Калиновського (Білоруська),
  • Вершинна,
  • Вірського,
  • Гумільова, 3, 5, 6, 9/9а, 12,
  • Дача Ковалевського,
  • Естонська,
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська),
  • Дениса Максишка (Марії Демченко),
  • Миколи Гумільова,
  • Миколи Огренича,
  • Петра Болбочана (Мічуріна),
  • Недєліна, 57а,
  • Панченка, 1 – 8, 10, 12,
  • Просвіти, 1- 5, 9, 11,
  • Рибальська Балка, 1г, 1Д,
  • Рульовий,
  • Садовського,
  • Саксаганського,
  • Симоненка,  1,11а,
  • Художника Федорова,
  • Бедзая (Якутська),  2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10,
  • Карпенка-Карого провулок (пров. Вільямса), 2 – 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Лінія Марії Демченко,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а,
  • пров. Байдарочний,1,3,
  • пров. Водний,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • пров. Естонський, 1 – 7, 11, 13,
  • пров. Ковалевського, 9,
  • Адольфа Лози  провулок (пров. Магнітогорський) , 1, 1/1, 1а, 1в, 3,
  • пров. Маячний, 1/корп.1,
  • пров. Павлова,1, 3, 5, 5а, 5в, 7,
  • пров. Панченка, 1б,
  • пров. Човновий, 1 – 11, 13, 13б, 15, 15а,
  • пров. Якірний, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1,
  • просп. Адміральський, 34 – 37.
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