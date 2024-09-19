У частині Одеси 19 вересня відключать світло через планові роботи

У четвер, 19 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, багато одеситів залишилися без світла до вечора.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27,
- 7-а Пересипська,
- вул. 9-а Пересипська,
- Балтська дорога, 28,
- Біляївська, 1 – 9,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Каришковського,
- Котляревського, 12б,
- Крушельницького.
Роботи до 19.00:
- Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27,
- Нежданової,
- Павлодарського,
- Професора Коровицького,
- Ринкова, 7,
- Тарутинська, 1 – 11,
- Хавкіна, 2, 2а, 2б, 4,
- Хуторська,
- Цебриковська, 1 – 9, 13, 13а,
- провулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й,13-й Чорноморський,
- провулки 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтський,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10,
- пров. Ковиловий 1 – 17,
- пров. Крушельницької, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а,
- пров. Людмили Гінзбург, 1 – 9, 12б,
- пров. Нежданової 1 – 8,
- пров. Шахтинський, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46,
- пров. Шебелинський, 1 – 14.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Мечникова, 2/1, 2/корп.1, 2/1,
- пров. Шампанський, 12, 14.
Південний РЕМ
Роботи до 18:00:
- 7-а, 9-а, 12-а Лінія Дачі Ковалевського,
- 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Лінія Амундсена,
- Горіхова, 2/уч корп.26, 170, 177, 192, 196, 252,
- Правди,142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254,
- Авіаторів, 43,
- Є. Чикаленка (Ак. Вільямса),
- Академіка Філатова, 4, 6, 6а, 8, 10, 12,
- Березанська, 3/корп.12,
- Кастуся Калиновського (Білоруська),
- Вершинна,
- Вірського,
- Гумільова, 3, 5, 6, 9/9а, 12,
- Дача Ковалевського,
- Естонська,
- Михайла Врубеля (Магнітогорська),
- Дениса Максишка (Марії Демченко),
- Миколи Гумільова,
- Миколи Огренича,
- Петра Болбочана (Мічуріна),
- Недєліна, 57а,
- Панченка, 1 – 8, 10, 12,
- Просвіти, 1- 5, 9, 11,
- Рибальська Балка, 1г, 1Д,
- Рульовий,
- Садовського,
- Саксаганського,
- Симоненка, 1,11а,
- Художника Федорова,
- Бедзая (Якутська), 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10,
- Карпенка-Карого провулок (пров. Вільямса), 2 – 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Лінія Марії Демченко,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а,
- пров. Байдарочний,1,3,
- пров. Водний,
- пров. Гетьманський, 4,
- пров. Естонський, 1 – 7, 11, 13,
- пров. Ковалевського, 9,
- Адольфа Лози провулок (пров. Магнітогорський) , 1, 1/1, 1а, 1в, 3,
- пров. Маячний, 1/корп.1,
- пров. Павлова,1, 3, 5, 5а, 5в, 7,
- пров. Панченка, 1б,
- пров. Човновий, 1 – 11, 13, 13б, 15, 15а,
- пров. Якірний, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1,
- просп. Адміральський, 34 – 37.