В части Одессы 19 сентября отключат свет из-за плановых работ

В четверг, 19 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, многие одесситы остались без света до вечера.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 2-я Пересыпская, 32, 34,
- 3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27,
- 7-я Пересыпская,
- ул. 9-я Пересыпская,
- Балтская дорога, 28,
- Беляевская, 1 — 9,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Карышковского,
- Котляревского, 12б,
- Крушельницкого.
Работы до 19.00:
- Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27,
- Неждановой,
- Павлодарского,
- Профессора Коровицкого,
- Рыночная, 7,
- Тарутинская, 1 — 11,
- Хавкина, 2 ,
- Цебриковская, 1 — 9, 13, 13а,
- переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10- 13-й Черноморский,
- переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтский,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10,
- пер. Ковыловой 1 — 17,
- пер. Крушельницкой, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а,
- пер. Людмилы Гинзбург, 1 – 9, 12б,
- пер. Неждановой 1 – 8,
- пер. Шахтинский, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46,
- пер. Шебелинский, 1 – 14.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Мечникова, 2/1, 2/корп.1, 2/1,
- пер. Шампанский, 12, 14.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- 7-я, 9-я, 12-я Линия Дачи Ковалевского,
- 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Линия Амундсена,
- Горехова, 2/уч корп.26, 170, 177, 192, 192
- Правды, 142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254,
- Авиаторов, 43,
- Е. Чикаленко (Ак. Уильямса),
- Академика Филатова, 4, 8, 6 12,
- Березанская, 3/корп.12,
- Кастуся Калиновского (Белорусская),
- Вершинная ,
- Вирского,
- Гумилева, 3, 5, 6, 9/9а, 12,
- Дача Ковалевского,
- Эстонская,
- Михаила Врубеля (Магнитогорская),
- Дениса Максишко (Марии Демченко),
- Николая Гумилева,
- Николая Огренича,
- Петра Болбочана (Мичурина),
- Неделина, 57а,
- Панченко, 1 — 8, 10, 12,
- Просвиты, 1- 5, 9, 11,
- Рыбацкая Балка, 1г, 1Д,
- Рулевой,
- Садовского,
- Саксаганского,
- Симоненко, 1,11а,
- Художника Федорова,
- Бедзая (Якутская), 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10,
- Карпенко-Карого переулок (пер. Вильямса), 2 — 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Линия Марии Демченко,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- переулок 1-й Колхозный, 2, 2а,
- переулок Байдарочный, 1,3,
- переулок Водный,
- пер. Гетманский, 4,
- переулок Эстонский, 1 — 7, 11, 13,
- переулок Ковалевского, 9,
- Адольфа Лозы переулок (переулок. Магнитогорский), 1, 1/1, 1а, 1в, 3,
- переулок Маячный, 1/корп.1,
- переулок Павлова, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7,
- переулок Панченко, 1б,
- переулок Лодочный, 1 — 11, 13, 13б, 15, 15а,
- переулок Якорный, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1,
- просп. Адмиральский, 34 — 37.