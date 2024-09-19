Новости Одессы и Одесской области

В части Одессы 19 сентября отключат свет из-за плановых работ

В части Одессы 19 сентября отключат свет из-за плановых работ

В четверг, 19 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, многие одесситы остались без света до вечера.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 2-я Пересыпская, 32, 34,
  • 3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27,
  • 7-я Пересыпская,
  • ул. 9-я Пересыпская,
  • Балтская дорога, 28,
  • Беляевская, 1 — 9,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Карышковского,
  • Котляревского, 12б,
  • Крушельницкого.

Работы до 19.00:

  • Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27,
  • Неждановой,
  • Павлодарского,
  • Профессора Коровицкого,
  • Рыночная, 7,
  • Тарутинская, 1 — 11,
  • Хавкина, 2 ,
  • Цебриковская, 1 — 9, 13, 13а,
  • переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10- 13-й Черноморский,
  • переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтский,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10,
  • пер. Ковыловой 1 — 17,
  • пер. Крушельницкой, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1 – 9, 12б,
  • пер. Неждановой 1 – 8,
  • пер. Шахтинский, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46,
  • пер. Шебелинский, 1 – 14.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Мечникова, 2/1, 2/корп.1, 2/1,
  • пер. Шампанский, 12, 14.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • 7-я, 9-я, 12-я Линия Дачи Ковалевского,
  • 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Линия Амундсена,
  • Горехова, 2/уч корп.26, 170, 177, 192, 192
  • Правды, 142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254,
  • Авиаторов, 43,
  • Е. Чикаленко (Ак. Уильямса),
  • Академика Филатова, 4, 8, 6 12,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Кастуся Калиновского (Белорусская),
  • Вершинная ,
  • Вирского,
  • Гумилева, 3, 5, 6, 9/9а, 12,
  • Дача Ковалевского,
  • Эстонская,
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская),
  • Дениса Максишко (Марии Демченко),
  • Николая Гумилева,
  • Николая Огренича,
  • Петра Болбочана (Мичурина),
  • Неделина, 57а,
  • Панченко, 1 — 8, 10, 12,
  • Просвиты, 1- 5, 9, 11,
  • Рыбацкая Балка, 1г, 1Д,
  • Рулевой,
  • Садовского,
  • Саксаганского,
  • Симоненко, 1,11а,
  • Художника Федорова,
  • Бедзая (Якутская), 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10,
  • Карпенко-Карого переулок (пер. Вильямса), 2 — 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Линия Марии Демченко,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • переулок 1-й Колхозный, 2, 2а,
  • переулок Байдарочный, 1,3,
  • переулок Водный,
  • пер. Гетманский, 4,
  • переулок Эстонский, 1 — 7, 11, 13,
  • переулок Ковалевского, 9,
  • Адольфа Лозы переулок (переулок. Магнитогорский), 1, 1/1, 1а, 1в, 3,
  • переулок Маячный, 1/корп.1,
  • переулок Павлова, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7,
  • переулок Панченко, 1б,
  • переулок Лодочный, 1 — 11, 13, 13б, 15, 15а,
  • переулок Якорный, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1,
  • просп. Адмиральский, 34 — 37.
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