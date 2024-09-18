У частині Одеси 18 вересня відключать світло: перелік адрес

У середу, 18 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
- вул. Балтська дорога, 28,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3 – 10, в
- ул. Каришковського, 2 – 60,
- вул. Жевахова,
- вул. Жевахова гора, 22, 30, 81,
- вул. Ринкова, 7,
- вул. 2-а Пересипська, 32, 34,
- вул. 3-я Пересипська, 19, 21, 23, 25, 27,
- вул. 7-а Пересипська, 8 – 50А,
- вул. 9-а Пересипська, 7-А,
- пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
- пров. 3-й Балтський, 1 – 39,
- пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
- пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
- пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
- пров. 7-й Балтський, 1 – 14,
- пров. 8-й Балтський, 1 – 11,
- вул. Локомотивна, 1 – 27,
- вул. Міцкевича, 9,
- вул. Рельєфна, 1 – 27,
- вул. Степова, 1 – 14,
- пров. 1-й Чорноморський, 3 – 18, 21-Б, 5 – 44А,
- пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19/10,
- пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
- пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8,
- пров. 8-й Чорноморський, 1 – 54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6 – 18,
- пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
- пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
- 39-а лінія на житловому масиві, 2, 4а/1, 6, 8, 8а,
- 30, 40-а лінія на житловому масиві, 5,
- вул. Перемоги, 47 – 87,
- вул. Соляна, 4 – 85,
- вул. Центральна, 2 – 36.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- вул. Квіткова, 1 – 87/корп.5,
- вул. Толбухіна, 1 – 34,
- дорога Фонтанська, 36А – 52.
Роботи до 18.00:
- вул. Симоненка, 2а,
- вул. Друга, 20,
- вул. Друга /Чорноморка/, 18б.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- вул. Пантелеймонівська, 25,
- вул. Стовпова, 1, 19,
- вул. Партизанська, 7/9,
- пров. Шампанський, 12,14.
Роботи до 14.00
- вул. Гагарінське плато, 5а,
- бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
- вул. Генуезька, 24/Б.