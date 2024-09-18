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У частині Одеси 18 вересня відключать світло: перелік адрес

У частині Одеси 18 вересня відключать світло: перелік адрес

У середу, 18 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
  • вул. Балтська дорога, 28,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3 – 10, в
  • ул. Каришковського, 2 – 60,
  • вул. Жевахова,
  • вул. Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • вул. Ринкова, 7,
  • вул. 2-а Пересипська, 32, 34,
  • вул. 3-я Пересипська, 19, 21, 23, 25, 27,
  • вул. 7-а Пересипська, 8 – 50А,
  • вул. 9-а Пересипська, 7-А,
  • пров. 2-й Балтський, 1 – 32,
  • пров. 3-й Балтський, 1 – 39,
  • пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
  • пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
  • пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
  • пров. 7-й Балтський, 1 – 14,
  • пров. 8-й Балтський, 1 – 11,
  • вул. Локомотивна, 1 – 27,
  • вул. Міцкевича, 9,
  • вул. Рельєфна, 1 – 27,
  • вул. Степова, 1 – 14,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 – 18, 21-Б, 5 – 44А,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19/10,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 – 54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 – 18,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
  • пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
  • 39-а лінія на житловому масиві, 2, 4а/1, 6, 8, 8а,
  • 30, 40-а лінія на житловому масиві, 5,
  • вул. Перемоги, 47 – 87,
  • вул. Соляна, 4 – 85,
  • вул. Центральна, 2 – 36.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • вул. Квіткова, 1 – 87/корп.5,
  • вул. Толбухіна, 1 – 34,
  • дорога Фонтанська, 36А – 52.

Роботи до 18.00:

  • вул. Симоненка, 2а,
  • вул. Друга, 20,
  • вул. Друга /Чорноморка/, 18б.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00: 

  • вул. Пантелеймонівська, 25,
  • вул. Стовпова, 1, 19,
  • вул. Партизанська, 7/9,
  • пров. Шампанський, 12,14.

Роботи до 14.00

  • вул. Гагарінське плато, 5а,
  • бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
  • вул. Генуезька, 24/Б.
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