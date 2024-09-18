В части Одессы 18 сентября отключат свет: перечень адресов

В среду, 18 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103,
- ул. Балтская дорога, 28
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- ул. Карышковского, 2 – 60,
- ул. Жевахова,
- ул. Жеваховая гора, 22, 30, 81,
- ул. Рыночная, 7,
- ул. 2-я Пересыпская, 32, 34,
- ул. 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27,
- ул. 7-я Пересыпская, 8 – 50А,
- ул. 9-я Пересыпская, 7а,
- пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
- пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
- пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
- пер. 6-й Балтский, 1 – 47,
- пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
- пер. 8-й Балтский, 1 – 11,
- ул. Локомотивная, 1 – 27,
- ул. Мицкевича, 9,
- ул. Рельефная, 1 – 27,
- ул. Степная, 1 – 14,
- пер. 1-й Черноморский, 3 – 18, 21-Б, 5 – 44А,
- пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
- пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
- пер. 7-й Черноморский, 1 – 8,
- пер. 8-й Черноморский, 1 – 54,
- пер. 9-й Черноморский, 6 – 18,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
- пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
- 39-я линия на жилом массиве, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30,
- 40-я линия на жилом массиве, 5,
- ул. Победы, 47 – 87,
- ул. Соляная, 4 – 85,
- ул. Центральная, 2 – 36.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- ул. Цветочная, 1 — 87/корп.5,
- ул. Толбухина, 1 – 34,
- дорога Фонтанская, 36А – 52.
Работы до 18.00:
- Ул. Симоненко, 2а,
- ул. Вторая, 20,
- ул. Вторая /Черноморка/, 18б.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- ул. Пантелеймоновская, 25,
- ул. Столбовая, 1, 19,
- ул. Партизанская, 7/9,
- пер. Шампанский, 12,14.
Работы до 14.00
- ул. Гагаринское плато, 5а,
- бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
- ул. Генуэзская, 24/Б.