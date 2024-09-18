Новости Одессы и Одесской области

В части Одессы 18 сентября отключат свет: перечень адресов

В части Одессы 18 сентября отключат свет: перечень адресов

В среду, 18 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103,
  • ул. Балтская дорога, 28
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • ул. Карышковского, 2 – 60,
  • ул. Жевахова,
  • ул. Жеваховая гора, 22, 30, 81,
  • ул. Рыночная, 7,
  • ул. 2-я Пересыпская, 32, 34,
  • ул. 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27,
  • ул. 7-я Пересыпская, 8 – 50А,
  • ул. 9-я Пересыпская, 7а,
  • пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
  • пер. 3-й Балтский, 1 – 39,
  • пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
  • пер. 6-й Балтский, 1 – 47,
  • пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
  • пер. 8-й Балтский, 1 – 11,
  • ул. Локомотивная, 1 – 27,
  • ул. Мицкевича, 9,
  • ул. Рельефная, 1 – 27,
  • ул. Степная, 1 – 14,
  • пер. 1-й Черноморский, 3 – 18, 21-Б, 5 – 44А,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
  • пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
  • пер. 7-й Черноморский, 1 – 8,
  • пер. 8-й Черноморский, 1 – 54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6 – 18,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
  • пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
  • 39-я линия на жилом массиве, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30,
  • 40-я линия на жилом массиве, 5,
  • ул. Победы, 47 – 87,
  • ул. Соляная, 4 – 85,
  • ул. Центральная, 2 – 36.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Цветочная, 1 — 87/корп.5,
  • ул. Толбухина, 1 – 34,
  • дорога Фонтанская, 36А – 52.

Работы до 18.00:

  • Ул. Симоненко, 2а,
  • ул. Вторая, 20,
  • ул. Вторая /Черноморка/, 18б.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • ул. Пантелеймоновская, 25,
  • ул. Столбовая, 1, 19,
  • ул. Партизанская, 7/9,
  • пер. Шампанский, 12,14.

Работы до 14.00

  • ул. Гагаринское плато, 5а,
  • бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
  • ул. Генуэзская, 24/Б.
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