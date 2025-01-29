отключение света

Центральний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 19:00-22:00:

  • Сонячна, 1-41,
  • Хортицька, 1-62,
  • Мирного, 1-34,
  • Житомирська, 1-202,
  • Ветеранів Праці, 1-49,
  • Літакова, 44-52,
  • Могилевська, 1-22,
  • Селянська, 1-37,
  • Сільська, 13а,
  • Південна, 27,
  • Аркаса, 1-74,
  • Героїв Зміїного, 1-79,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Магістральна, 1-58,
  • Патріотична, 1-76,
  • Ризька, 1-34,
  • Учнівська, 43-61,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Крайня, 1-88,
  • Умова, 1-122,
  • Хотинський пров., 1-24,
  • Нескучна, 1-61,
  • пр. Л. Українки, 1,
  • Лещенка, 1-102,
  • Північна, 1-44,
  • Буковинська, 1-7,
  • Чумацька, 103,
  • Гоголя, 14,
  • Карпатська, 1-22,
  • Сталепрокатна, 1-34,418/26,
  • пров. Гордієвського, 1-25,
  • Сосюри, 29-82,
  • пров. 2й Східний, 1-9,
  • Дальницьке шосе, 19,
  • Творча, 1-51,
  • Батуринська, 1-60,
  • Липнева, 1-31,
  • Подільська, 2-34,
  • Обліпіхова, 1-75,
  • Кленова, 54,
  • Клинова, 1-60,
  • Смоленського, 1-51,
  • Бессарабська, 2-6,
  • Бібліотечна, 1-21,
  • просп. Українських Героїв,
  • Болградська, 2-26,
  • Уманська, 1-46,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • Молодіжна, 1-34,
  • Польова, 1-49,
  • Врожайна, 3-44,
  • Путьова, 4,
  • пров. Футуристів, 4,6,
  • Тираспільське шосе, 1-17,
  • Тираспольська, 25,34,
  • М. Арнаутська, 82,84,
  • Подільська, 2-34

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Авангардна, 1-31,
  • Бадаєва,
  • Мінаєвська,
  • Лавкова,
  • Мацієвської,
  • Миколи Боровського, 36А/33К,
  • Шполянська,
  • Обривиста,1-21,
  • Пассіонарії, 26,
  • Слобідська, 4,
  • Тиха,
  • пров. 3-й Східчастий, 11.

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