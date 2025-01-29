Центральний РЕМ
Роботи до 19:00-22:00:
- Сонячна, 1-41,
- Хортицька, 1-62,
- Мирного, 1-34,
- Житомирська, 1-202,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- Літакова, 44-52,
- Могилевська, 1-22,
- Селянська, 1-37,
- Сільська, 13а,
- Південна, 27,
- Аркаса, 1-74,
- Героїв Зміїного, 1-79,
- Горизонтальна, 10-60,
- Магістральна, 1-58,
- Патріотична, 1-76,
- Ризька, 1-34,
- Учнівська, 43-61,
- Ашхабадська, 1-36,
- Крайня, 1-88,
- Умова, 1-122,
- Хотинський пров., 1-24,
- Нескучна, 1-61,
- пр. Л. Українки, 1,
- Лещенка, 1-102,
- Північна, 1-44,
- Буковинська, 1-7,
- Чумацька, 103,
- Гоголя, 14,
- Карпатська, 1-22,
- Сталепрокатна, 1-34,418/26,
- пров. Гордієвського, 1-25,
- Сосюри, 29-82,
- пров. 2й Східний, 1-9,
- Дальницьке шосе, 19,
- Творча, 1-51,
- Батуринська, 1-60,
- Липнева, 1-31,
- Подільська, 2-34,
- Обліпіхова, 1-75,
- Кленова, 54,
- Клинова, 1-60,
- Смоленського, 1-51,
- Бессарабська, 2-6,
- Бібліотечна, 1-21,
- просп. Українських Героїв,
- Болградська, 2-26,
- Уманська, 1-46,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- Молодіжна, 1-34,
- Польова, 1-49,
- Врожайна, 3-44,
- Путьова, 4,
- пров. Футуристів, 4,6,
- Тираспільське шосе, 1-17,
- Тираспольська, 25,34,
- М. Арнаутська, 82,84,
- Подільська, 2-34
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Авангардна, 1-31,
- Бадаєва,
- Мінаєвська,
- Лавкова,
- Мацієвської,
- Миколи Боровського, 36А/33К,
- Шполянська,
- Обривиста,1-21,
- Пассіонарії, 26,
- Слобідська, 4,
- Тиха,
- пров. 3-й Східчастий, 11.