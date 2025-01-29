отключение света

Центральный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 19:00-22:00:

  • Солнечная, 1-41,
  • Хортицкая, 1-62,
  • Мирного, 1-34,
  • Житомирская, 1-202,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Литакова, 44-52,
  • Могилевская, 1-22,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13а,
  • Южная, 27,
  • Аркаса, 1-74,
  • Героев Змеиного, 1-79,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Магистральная, 1-58,
  • Патриотическая, 1-76,
  • Рижская, 1-34,
  • Ученическая, 43-61,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Крайняя, 1-88,
  • Умова, 1-122,
  • Хотинский пер. 1-24,
  • Нескучная, 1-61,
  • пр. Л. Украинки, 1,
  • Лещенко, 1-102,
  • Северная, 1-44,
  • Буковинская, 1-7,
  • Чумацкая, 103,
  • Гоголя, 14,
  • Карпатская, 1-22,
  • Сталепрокатная, 1-34,418/26,
  • пер. Гордиевского, 1-25,
  • Сосюры, 29-82,
  • пер. 2й Восточный, 1-9,
  • Дальницкое шоссе, 19,
  • Творческая, 1-51,
  • Батуринская, 1-60,
  • Июльская, 1-31,
  • Подольская, 2-34,
  • Облипихова, 1-75,
  • Кленовая, 54,
  • Клинова, 1-60,
  • Смоленского, 1-51,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • просп. Украинских Героев,
  • Болградская, 2-26,
  • Уманская, 1-46,
  • пер. Черновицкий, 21-40,
  • Молодежная, 1-34,
  • Полевая, 1-49,
  • Урожайная, 3-44,
  • Путевая, 4,
  • пер. Футуристов, 4,6,
  • Тираспольское шоссе, 1-17,
  • Тираспольская, 25,34,
  • М. Арнаутская, 82,84,
  • Подольская, 2-34

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Авангардная, 1-31,
  • Бадаева, Минаевская,
  • Лавкова, Мациевской,
  • Николая Боровского, 36А/33К,
  • Шполянская,
  • Обрывистая, 1-21,
  • Пассионарии, 26,
  • Слободская, 4,
  • Тихая,
  • пер. 3-й Восточный, 11.

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