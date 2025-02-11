Південний РЕМ
Роботи до 20:00:
- 1-а, 2-а, 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
- вул. Академіка Корольова, 29-35,
- Івана та Юрія Лип, 23-31,
- Костанді, 3-8/9,
- Кришталева, 1,
- Левітана, 30-42, 67,
- Люстдорфська дорога, 144-159,
- Ак. Вернадського, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,
- Фонтанська дорога, 74 з дробами до 76/99,
- пров. Літній,
- пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.
Роботи до 17:00:
- вул. Героїв Крут, 20-28а, А
- кадеміка Філатова, 29б, 31а.
Центральний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Бабеля, 3-59,
- Балківська, 90-104, 117-175,
- Головковська, 15-23,
- Колонтаївська, 1-71,
- Михайлівська, 15-45,
- Кутузакія, 39-64,
- Розумовського, 59, 61,
- Сегедська, 1-3(зкорпусами),
- Середня, 40-66, Скісна, 42-76,
- пл. Михайлівська, 13,15,19,
- пров. 2-й Водяний, 11,
- пров. Виноградний.
Роботи до 18:00:
- Іоганна Гена, 1-20,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Малішевського,
- Йозефа Прибіка, 30-49,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименко, 25,33в,
- Кордонна, 25-74,
- Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Косяченка Олексія, 1-54,
- Миколи Лисенка, 1а-27,
- Платанова, Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера, 33-109,
- Сільська, 29-44, Тесс, 1-19, 34а,43б,
- Туристська, 7а-46,
- пл. Європейська, 1,3,5,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Роботи до 19:00:
- Гімназична, 3-30,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Канатна, 72, 74, 76, 76ж, 78,
- Мала Арнаутська, 34,
- Пантелеймонівська, 7,т9, 44, 46, 48,
- Профспілкова, 2-34,
- Пшенична, 7, 9, 16-24,
- Радісна, 32-54,
- Олександра Білостінного, 1-10,
- Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
- пров. 1-й, 3-й Кипарисний,
- пров. Джутовий, 1-10а,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- пров. Литавровий, 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12.