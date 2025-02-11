Отключения света

Південний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 20:00:       

  • 1-а, 2-а, 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
  • вул. Академіка Корольова, 29-35,
  • Івана та Юрія Лип, 23-31,
  • Костанді, 3-8/9,
  • Кришталева, 1,
  • Левітана, 30-42, 67,
  • Люстдорфська дорога, 144-159,
  • Ак. Вернадського, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,
  • Фонтанська дорога, 74 з дробами до 76/99,
  • пров. Літній,
  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.

Роботи до 17:00:

  • вул. Героїв Крут, 20-28а, А
  • кадеміка Філатова, 29б, 31а. 

Центральний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Бабеля, 3-59,
  • Балківська, 90-104, 117-175,
  • Головковська, 15-23,
  • Колонтаївська, 1-71,
  • Михайлівська, 15-45,
  • Кутузакія, 39-64,
  • Розумовського, 59, 61,
  • Сегедська, 1-3(зкорпусами),
  • Середня, 40-66, Скісна, 42-76,
  • пл. Михайлівська, 13,15,19,
  • пров. 2-й Водяний, 11,
  • пров. Виноградний.  

Роботи до 18:00:

  • Іоганна Гена, 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Малішевського,
  • Йозефа Прибіка, 30-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименко, 25,33в,
  • Кордонна, 25-74,
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Косяченка Олексія, 1-54,
  • Миколи Лисенка, 1а-27,
  • Платанова, Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера, 33-109,
  • Сільська, 29-44, Тесс, 1-19, 34а,43б,
  • Туристська, 7а-46,
  • пл. Європейська, 1,3,5,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6. 

Роботи до 19:00:

  • Гімназична, 3-30,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Канатна, 72, 74, 76, 76ж, 78,
  • Мала Арнаутська, 34,
  • Пантелеймонівська, 7,т9, 44, 46, 48,
  • Профспілкова, 2-34,
  • Пшенична, 7, 9, 16-24,
  • Радісна, 32-54,
  • Олександра Білостінного, 1-10,
  • Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
  • пров. 1-й, 3-й Кипарисний,
  • пров. Джутовий, 1-10а,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • пров. Литавровий, 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12. 

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