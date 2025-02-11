Отключения света

Южный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 20:00:       

  • 1-я, 2-я, 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
  • ул. Академика Королева, 29-35,
  • Ивана и Юрия Лип, 23-31,
  • Костанди, 3-8/9,
  • Хрустальная, 1,
  • Левитана, 30-42, 67,
  • Люстдорфская дорога, 144-159,
  • Ак.Вернадского, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,
  • Фонтанская дорога, 74 с дробями до 76/99,
  • переулок Летний,
  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.

Работы до 17:00:

  • ул. Героев Крут, 20-28а,
  • Академика Филатова, 29б, 31а. 

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Бабеля, 3-59,
  • Балковская, 90-104, 117-175,
  • Головковская, 15-23,
  • Колонтаевская, 1-71,
  • Михайловская, 15-45,
  • Кутузакия, 39-64,
  • Разумовского, 59, 61,
  • Сегедская, 1-3 (с корпусами),
  • Средняя, 40-66,
  • Скосная, 42-76,
  • пл. Михайловская, 13,15,19,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • переулок Виноградный.  

Работы до 18:00:

  • Иоганна Гена, 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Малишевского,
  • Йозефа Прибика, 30-49,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25,33в,
  • Кордонная, 25-74,
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Косяченко Алексея, 1-54,
  • Николая Лысенко, 1а-27,
  • Платанова, Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера, 33-109,
  • Сельская, 29-44,
  • Тесс, 1-19, 34а,43б,
  • Туристская, 7а-46,
  • пл. Европейская, 1,3,5,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. Бузьковий, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • проезд Бузковый, 1-6. 

Работы до 19:00:

  • Гимназическая, 3-30,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Канатная, 72, 74, 76, 76ж, 78,
  • Малая Арнаутская, 34,
  • Пантелеймоновская, 7,т9, 44, 46, 48,
  • Профсоюзная, 2-34,
  • Пшеничная, 7, 9, 16-24,
  • Радиусная, 32-54,
  • Александра Белостенного, 1-10,
  • Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
  • пер. 1-й, 3-й Кипарисный,
  • переулок Джутовый, 1-10а,
  • переулок Конструкторский, 1-11,
  • переулок Литавровый, 1-12,
  • переулок Радиальный, 1-12. 

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