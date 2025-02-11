Южный РЭС
Работы до 20:00:
- 1-я, 2-я, 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
- ул. Академика Королева, 29-35,
- Ивана и Юрия Лип, 23-31,
- Костанди, 3-8/9,
- Хрустальная, 1,
- Левитана, 30-42, 67,
- Люстдорфская дорога, 144-159,
- Ак.Вернадского, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,
- Фонтанская дорога, 74 с дробями до 76/99,
- переулок Летний,
- пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.
Работы до 17:00:
- ул. Героев Крут, 20-28а,
- Академика Филатова, 29б, 31а.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Бабеля, 3-59,
- Балковская, 90-104, 117-175,
- Головковская, 15-23,
- Колонтаевская, 1-71,
- Михайловская, 15-45,
- Кутузакия, 39-64,
- Разумовского, 59, 61,
- Сегедская, 1-3 (с корпусами),
- Средняя, 40-66,
- Скосная, 42-76,
- пл. Михайловская, 13,15,19,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- переулок Виноградный.
Работы до 18:00:
- Иоганна Гена, 1-20,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Малишевского,
- Йозефа Прибика, 30-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25,33в,
- Кордонная, 25-74,
- Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Косяченко Алексея, 1-54,
- Николая Лысенко, 1а-27,
- Платанова, Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера, 33-109,
- Сельская, 29-44,
- Тесс, 1-19, 34а,43б,
- Туристская, 7а-46,
- пл. Европейская, 1,3,5,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. Бузьковий, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- проезд Бузковый, 1-6.
Работы до 19:00:
- Гимназическая, 3-30,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Канатная, 72, 74, 76, 76ж, 78,
- Малая Арнаутская, 34,
- Пантелеймоновская, 7,т9, 44, 46, 48,
- Профсоюзная, 2-34,
- Пшеничная, 7, 9, 16-24,
- Радиусная, 32-54,
- Александра Белостенного, 1-10,
- Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
- пер. 1-й, 3-й Кипарисный,
- переулок Джутовый, 1-10а,
- переулок Конструкторский, 1-11,
- переулок Литавровый, 1-12,
- переулок Радиальный, 1-12.