Тисячі одеситів проведуть понеділок без світла через планові роботи енергетиків

Як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 8 липня За даними НЕК «Укренерго» завтра, у понеділок, 8 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, триватимуть стабілізаційні відключення світла, причому через зростання споживання на початку робочого тижня вони діятимуть протягом доби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відключення світла 7 липня: до чого готуватися одеситам Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», завтра, 7 липня, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00. Тобто в період із 07:00 до 15:00 відключень не буде. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ