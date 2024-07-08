Тисячі одеситів проведуть понеділок без світла через планові роботи енергетиків

Тисячі одеситів проведуть понеділок без світла через планові роботи енергетиків

У понеділок, 8 липня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Ближні Млини (Кондренка) 97-99,
  • Богуна,  6а, 12/2, 21,
  • Малішевського (Гастелло), 9-167,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33,
  • Клименко, 25, 33,
  • Кордонна, 25-74,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1- 27,
  • Кострова, 30,
  • Косяченка Олексія, 2-28, 46-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Платанова, 1-126,
  • Профспілкова, 2-34,
  • Пшенична, 7,9, 16-24,
  • Радісна, 32-54, 114,116,
  • Святослава Ріхтера, 33-130,
  • Сільська, 29- 44,
  • Тетяни Тесс, 3-19, 34, 43,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • Туристська, 7-46,
  • Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1- 4,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Джутовий, 1-10,
  • пров. Килимовий, 5 – 9,
  • пров. Конструкторський, 1 – 11,
  • пров. Кострова, 7, 30-37,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 20:00:

  • Фонтанська дорога, 30-32, 55.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Жаботинського, 56,
  • Авдєєва-Чорноморського, 4, 8, 19,
  • Окружна, 7-18,  Урожайна, 4-38,
  • Чубаївська, 11,
  • пров. Морехідний, 13.

Роботи до 19:00:

  • 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126,
  • 11-а Лінія, 148,
  • 6-а Лінія, 10-14, 123-127, 265, 268,
  • 7-а Лінія, 124-147,
  • 8-а Лінія, 136-245,
  • 9 – Лінія, 194,
  • Правди, 150-171, 254,
  • Кастуся Калиновського (Білоруська), 2,- 38,
  • Вершинна, 1 – 33,
  • Вірського, 1 – 4,
  • Вітебська, 1,
  • Горіхова, 196,
  • Дача Ковалевського, 142-144,
  • Естонська, 1- 10,
  • Дениса Максишка (Марії Демченко), 1 – 6,
  • Миколи Огренича, 1-12,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 3-7,
  • Просвіти, 1-11,
  • М. Демченко 4-а Лінія, 1-14, 64/12-243,
  • М. Демченко 5-а Лінія,  6-270, М. Демченко 1-а  Лінія, 3-20,
  • М. Демченко 2-а Лінія, 2-31,
  • М. Демченко 3-я лінія, 5, 8, 10 – 38, 45-67,
  • М. Демченко 6-а Лінія, 4 – 36, 100-121,
  • пров. 2-й Амундсена, 3/4,
  • пров. 3-й Амундсена, 6-10,
  • пров. Амундсена, 5-11, пров. Гетьманський, 4,
  • пров. Естонський, 1-13,
  • пров. Ковалевського, 9,
  • Ігоря Бедзая (Якутська), 2 -10.

Роботи до 20:00:

  • просп. Свободи, 52,
  • Симоненка, 62.

Північний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Проценка, 50.

 

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