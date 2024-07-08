Тисячі одеситів проведуть понеділок без світла через планові роботи енергетиків

У понеділок, 8 липня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Ближні Млини (Кондренка) 97-99,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Малішевського (Гастелло), 9-167,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33,
- Клименко, 25, 33,
- Кордонна, 25-74,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1- 27,
- Кострова, 30,
- Косяченка Олексія, 2-28, 46-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Платанова, 1-126,
- Профспілкова, 2-34,
- Пшенична, 7,9, 16-24,
- Радісна, 32-54, 114,116,
- Святослава Ріхтера, 33-130,
- Сільська, 29- 44,
- Тетяни Тесс, 3-19, 34, 43,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- Туристська, 7-46,
- Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. 3-й Кипарисний, 1- 4,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Джутовий, 1-10,
- пров. Килимовий, 5 – 9,
- пров. Конструкторський, 1 – 11,
- пров. Кострова, 7, 30-37,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 20:00:
- Фонтанська дорога, 30-32, 55.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Жаботинського, 56,
- Авдєєва-Чорноморського, 4, 8, 19,
- Окружна, 7-18, Урожайна, 4-38,
- Чубаївська, 11,
- пров. Морехідний, 13.
Роботи до 19:00:
- 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126,
- 11-а Лінія, 148,
- 6-а Лінія, 10-14, 123-127, 265, 268,
- 7-а Лінія, 124-147,
- 8-а Лінія, 136-245,
- 9 – Лінія, 194,
- Правди, 150-171, 254,
- Кастуся Калиновського (Білоруська), 2,- 38,
- Вершинна, 1 – 33,
- Вірського, 1 – 4,
- Вітебська, 1,
- Горіхова, 196,
- Дача Ковалевського, 142-144,
- Естонська, 1- 10,
- Дениса Максишка (Марії Демченко), 1 – 6,
- Миколи Огренича, 1-12,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 3-7,
- Просвіти, 1-11,
- М. Демченко 4-а Лінія, 1-14, 64/12-243,
- М. Демченко 5-а Лінія, 6-270, М. Демченко 1-а Лінія, 3-20,
- М. Демченко 2-а Лінія, 2-31,
- М. Демченко 3-я лінія, 5, 8, 10 – 38, 45-67,
- М. Демченко 6-а Лінія, 4 – 36, 100-121,
- пров. 2-й Амундсена, 3/4,
- пров. 3-й Амундсена, 6-10,
- пров. Амундсена, 5-11, пров. Гетьманський, 4,
- пров. Естонський, 1-13,
- пров. Ковалевського, 9,
- Ігоря Бедзая (Якутська), 2 -10.
Роботи до 20:00:
- просп. Свободи, 52,
- Симоненка, 62.
Північний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Проценка, 50.