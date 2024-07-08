Тысячи одесситов проведут понедельник без света из-за плановых работ энергетиков

Тысячи одесситов проведут понедельник без света из-за плановых работ энергетиков

В понедельник, 8 июля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков многие одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ближние Мельницы (Кондренко) 97-99,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Малишевского (Гастелло), 9-167,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Цветковая, 1-21,
  • Квитнева, 20-33,
  • Апрельская, 20- 33,
  • Клименко, 25, 33,
  • Кордонная, 25-74,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Кострова, 30,
  • Косяченко Алексея, 2-28, 46-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Платанова , 1-126,
  • Профсоюзная, 2-34,
  • Пшеничная, 7,9, 16-24,
  • Радостная, 32-54, 114,116,
  • Святослава Рихтера, 33-130,
  • Сельская, 29-44,
  • Татьяны Тесс, 3-19, 3 , 43,
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
  • Туристская, 7-46,
  • Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 1-й Кипарисный, 2, 4,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Джутовая, 1-10,
  • пер. Ковровый, 5 – 9,
  • пер. Конструкторский, 1 – 11,
  • пер. Кострова, 7, 30-37,
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
  • пер. Радиальный, 1-12,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 20:00:

  • Фонтанская дорога, 30-32, 55.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Жаботинского, 56,
  • Авдеева-Черноморского, 4, 8, 19,
  • Окружная, 7-18,
  • Урожайная, 4-38,
  • Чубаевская, 11,
  • пер. Мореходный, 13.

Работы до 19:00:

  • 7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,
  • 11-я Линия, 148,
  • 6-я Линия, 10-14, 123-127, 265, 268,
  • 7-я Линия, 124-147,
  • 8-я Линия, 136-245 ,
  • 9 — я Линия, 194,
  • Правды, 150-171, 254,
  • Кастуся Калиновского (Белорусская), 2, — 38,
  • Вершинная, 1 — 33,
  • Вирского, 1 — 4,
  • Витебская, 1,
  • Орехова, 196,
  • Дача Ковалевского 142-144,
  • Эстонская, 1-10,
  • Дениса Максишко (Марии Демченко), 1 – 6,
  • Николая Огренича, 1-12,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 3-7,
  • Просвещения, 1-11,
  • М. Демченко 4-я Линия , 1-14, 64/12-243,
  • М. Демченко 5-я Линия, 6-270,
  • М. Демченко 1-я Линия, 3-20,
  • М. Демченко 2-я Линия, 2-31,
  • М. Демченко 3-я линия, 5, 8, 10 – 38, 45-67,
  • М. Демченко 6-я Линия, 4 – 36, 100-121,
  • пер. 2-й Амундсена, 3/4,
  • пер. 3-й Амундсена, 6-10,
  • пер. Амундсена, 5-11,
  • пер. Гетманский, 4
  • пер. Эстонский, 1-13,
  • пер. Ковалевского, 9,
  • Игоря Бедзая (Якутская), 2-10.

Работы до 20:00:

  • просп. Свободы, 52,
  • Симоненко, 62.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • Проценко, 50.
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