Тысячи одесситов проведут понедельник без света из-за плановых работ энергетиков

В понедельник, 8 июля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков многие одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Ближние Мельницы (Кондренко) 97-99,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Малишевского (Гастелло), 9-167,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Цветковая, 1-21,
- Квитнева, 20-33,
- Апрельская, 20- 33,
- Клименко, 25, 33,
- Кордонная, 25-74,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Кострова, 30,
- Косяченко Алексея, 2-28, 46-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Платанова , 1-126,
- Профсоюзная, 2-34,
- Пшеничная, 7,9, 16-24,
- Радостная, 32-54, 114,116,
- Святослава Рихтера, 33-130,
- Сельская, 29-44,
- Татьяны Тесс, 3-19, 3 , 43,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- Туристская, 7-46,
- Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 1-й Кипарисный, 2, 4,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Джутовая, 1-10,
- пер. Ковровый, 5 – 9,
- пер. Конструкторский, 1 – 11,
- пер. Кострова, 7, 30-37,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пер. Радиальный, 1-12,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 20:00:
- Фонтанская дорога, 30-32, 55.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Жаботинского, 56,
- Авдеева-Черноморского, 4, 8, 19,
- Окружная, 7-18,
- Урожайная, 4-38,
- Чубаевская, 11,
- пер. Мореходный, 13.
Работы до 19:00:
- 7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,
- 11-я Линия, 148,
- 6-я Линия, 10-14, 123-127, 265, 268,
- 7-я Линия, 124-147,
- 8-я Линия, 136-245 ,
- 9 — я Линия, 194,
- Правды, 150-171, 254,
- Кастуся Калиновского (Белорусская), 2, — 38,
- Вершинная, 1 — 33,
- Вирского, 1 — 4,
- Витебская, 1,
- Орехова, 196,
- Дача Ковалевского 142-144,
- Эстонская, 1-10,
- Дениса Максишко (Марии Демченко), 1 – 6,
- Николая Огренича, 1-12,
- Петра Болбочана (Мичурина), 3-7,
- Просвещения, 1-11,
- М. Демченко 4-я Линия , 1-14, 64/12-243,
- М. Демченко 5-я Линия, 6-270,
- М. Демченко 1-я Линия, 3-20,
- М. Демченко 2-я Линия, 2-31,
- М. Демченко 3-я линия, 5, 8, 10 – 38, 45-67,
- М. Демченко 6-я Линия, 4 – 36, 100-121,
- пер. 2-й Амундсена, 3/4,
- пер. 3-й Амундсена, 6-10,
- пер. Амундсена, 5-11,
- пер. Гетманский, 4
- пер. Эстонский, 1-13,
- пер. Ковалевского, 9,
- Игоря Бедзая (Якутская), 2-10.
Работы до 20:00:
- просп. Свободы, 52,
- Симоненко, 62.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- Проценко, 50.