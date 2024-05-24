Тисячі одеситів 24 травня залишилися без світла: адреси планових відключень

У п’ятницю, 24 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
Центральний РЕМ
Роботи до 15.00:
- Черняховського, 1-4,
- пров. Педагогічний, 4-6,
- пров. Тополиний, 1-17,
- Фонтанська дор., 25-41,
- пров. Морський, 2-29,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
- Кортацці провулок (пров. Каманіна), 1-4,
- Кільцева, 8,8а,
- пров. Кришталевий, 1-10,
- Тіниста, 24-34,
- Педагогічна, 2-52,
- Полунична, 6,
- Балтиморська (Посмітного), 1-12,
- пров. Полуничний, 1-23,
- пров. Північний, 3-12,
- пров. Курортний, 2-5,
- пров. Університетський, 1,
- пров. Гагарінський, 31,
- пров. Економічний, 2,
- І.Франка, 51.
Роботи до 20.00:
- Академічна, 6-26,
- пр.Шевченка, 33,
- Французький б-р, 48-89,
- пров. Світлий, 1-14,
- Сонячна, 4-8,
- пров. Санаторний, 6а,
- Гранатна, 20б,
- Кленова, 2-13,
- Черняховського, 3-24,
- Добровольців (М.Говорова), 10б,26/4,
- Північна, 14,
- пров. Північний, 14,
- Тіниста, 2-16,
- Фонтанська дор., 49/1,
- Педагогічна, 16-44,
- пров. Полуничний, 12,18,
- тупик Хвиля, 7-10,
- Генуезька, 20.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Абрикосова, 4-53,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90, 92,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Айвазовського (Тимірязєва), 34.
Роботи до 18.00:
- Авд.-Чорноморського, 24-159,
- Жаботинського, 1-57,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 1-36,
- Ю.Геллера, 12-90,
- пров. 3й Проектований, 3-5,
- Гвардійська, 7-21,
- Чубаївська, 8-12,
- Бригадна, 23-55,
- пров. Костеловської, 2-8,
- Недєліна, 1-97,
- Штурвальна, 15-21.
Роботи до 19.00:
- Дача Ковалевського, 20-83,
- Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
- М.Гумільова, 1-4,
- Худ.Федорова, 1-37,
- пров. 1й Колгоспний, 2, 2а,
- пров. Маячний, 1/1.
Роботи до 20.00:
- Балтиморська (Посмітного), 6-33,
- Леваневського, 1-9,
- Фонтанська дор., 14-75,
- Толвінського провулок (тупик Леваневського), 1/3,
- І.Франка, 7-55,
- Недєліна, 44-111,
- Окружна, 2-20,
- Бригадна, 4-5,43-101,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 17-22,
- Штурвальна, 17а,
- Контр-адмір. Луніна, 7а,7б,
- Щоглова, 18-22,
- Адміральський пр., 3-17,
- Авд.-Чорноморського, 1-21,
- пров. Полуничний, 8-31,
- Педагогічна, 25-62,
- Урожайна, 1-38,
- Калинова (тупик Байкал), 2-8,
- пров. Костеловської, 6/1, 6в,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3,
- тупик Виноградний, 1-7,
- пров. Морехідний, 13,
- пров. Аркадіївський, 4-6,
- Чубаївська, 1-17,
- пров. Кордонний, 16-37,
- Бернардацці, 5-37,
- Докова, 19,
- Суднобудівна, 11,
- Трудова, 2-16,
- Геранієва, 2,
- Г.Прикордонників, 4,
- пров. Педагогічний, 3-4,
- пров. 4й,5й Проектований, 4-8,
- Гвардійська, 1-4,
- пров. І.Франка, 1-13,
- Кондрашина, 11-39.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Р.Шухевича, 9-36,
- С.Ядова, 51-61,
- Шилова, 29-42,
- Куниці, 5-17,
- Одеська, 12-58,
- Проценка, 40-48,
- пров. Нафтовиків, 3-9.