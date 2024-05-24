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Тисячі одеситів 24 травня залишилися без світла: адреси планових відключень

Тисячі одеситів 24 травня залишилися без світла: адреси планових відключень

У п’ятницю, 24 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.

Центральний РЕМ

Роботи до 15.00:  

  • Черняховського, 1-4,
  • пров. Педагогічний, 4-6,
  • пров. Тополиний, 1-17,
  • Фонтанська дор., 25-41,
  • пров. Морський, 2-29,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
  • Кортацці провулок (пров. Каманіна), 1-4,
  • Кільцева, 8,8а,
  • пров. Кришталевий, 1-10,
  • Тіниста, 24-34,
  • Педагогічна, 2-52,
  • Полунична, 6,
  • Балтиморська (Посмітного), 1-12,
  • пров. Полуничний, 1-23,
  • пров. Північний, 3-12,
  • пров. Курортний, 2-5,
  • пров. Університетський, 1,
  • пров. Гагарінський, 31,
  • пров. Економічний, 2,
  • І.Франка, 51.

Роботи до 20.00:

  • Академічна, 6-26,
  • пр.Шевченка, 33,
  • Французький б-р, 48-89,
  • пров. Світлий, 1-14,
  • Сонячна, 4-8,
  • пров. Санаторний, 6а,
  • Гранатна, 20б,
  • Кленова, 2-13,
  • Черняховського, 3-24,
  • Добровольців (М.Говорова), 10б,26/4,
  • Північна, 14,
  • пров. Північний, 14,
  • Тіниста, 2-16,
  • Фонтанська дор., 49/1,
  • Педагогічна, 16-44,
  • пров. Полуничний, 12,18,
  • тупик Хвиля, 7-10,
  • Генуезька, 20.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Абрикосова, 4-53,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90, 92,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34.

Роботи до 18.00:

  • Авд.-Чорноморського, 24-159,
  • Жаботинського, 1-57,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 1-36,
  • Ю.Геллера, 12-90,
  • пров. 3й Проектований, 3-5,
  • Гвардійська, 7-21,
  • Чубаївська, 8-12,
  • Бригадна, 23-55,
  • пров. Костеловської, 2-8,
  • Недєліна, 1-97,
  • Штурвальна, 15-21.

Роботи до 19.00:

  • Дача Ковалевського, 20-83,
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
  • М.Гумільова, 1-4,
  • Худ.Федорова, 1-37,
  • пров. 1й Колгоспний, 2, 2а,
  • пров. Маячний, 1/1.

Роботи до 20.00:

  • Балтиморська (Посмітного), 6-33,
  • Леваневського, 1-9,
  • Фонтанська дор., 14-75,
  • Толвінського провулок (тупик Леваневського), 1/3,
  • І.Франка, 7-55,
  • Недєліна, 44-111,
  • Окружна, 2-20,
  • Бригадна, 4-5,43-101,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 17-22,
  • Штурвальна, 17а,
  • Контр-адмір. Луніна, 7а,7б,
  • Щоглова, 18-22,
  • Адміральський пр., 3-17,
  • Авд.-Чорноморського, 1-21,
  • пров. Полуничний, 8-31,
  • Педагогічна, 25-62,
  • Урожайна, 1-38,
  • Калинова (тупик Байкал), 2-8,
  • пров. Костеловської, 6/1, 6в,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3,
  • тупик Виноградний, 1-7,
  • пров. Морехідний, 13,
  • пров. Аркадіївський, 4-6,
  • Чубаївська, 1-17,
  • пров. Кордонний, 16-37,
  • Бернардацці, 5-37,
  • Докова, 19,
  • Суднобудівна, 11,
  • Трудова, 2-16,
  • Геранієва, 2,
  • Г.Прикордонників, 4,
  • пров. Педагогічний, 3-4,
  • пров. 4й,5й Проектований, 4-8,
  • Гвардійська, 1-4,
  • пров. І.Франка, 1-13,
  • Кондрашина, 11-39.

Північний РЕМ

 Роботи до 18.00:

  • Р.Шухевича, 9-36,
  • С.Ядова, 51-61,
  • Шилова, 29-42,
  • Куниці, 5-17,
  • Одеська, 12-58,
  • Проценка, 40-48,
  • пров. Нафтовиків, 3-9.
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