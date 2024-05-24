Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов 24 мая остались без света: адреса плановых отключений

Тысячи одесситов 24 мая остались без света: адреса плановых отключений

В пятницу, 24 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Центральный РЭС

Работы до 15.00:

  • Черняховского, 1-4,
  • пер. Педагогический, 4-6,
  • пер. Тополиный, 1-17,
  • Фонтанская дор, 25-41,
  • переулок Морской, 2-29,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,
  • Кортацци переулок (пер. Каманина), 1-4,
  • Кольцевая, 8,8а,
  • переулок Хрустальный, 1-10,
  • Тенистая, 24-34,
  • Педагогическая, 2-52,
  • Клубничная, 6,
  • Балтиморская (Посмитного), 1-12,
  • пер. Клубничный, 1-23,
  • переулок Северный, 3-12,
  • переулок Курортный, 2-5,
  • переулок Университетский, 1,
  • переулок Гагаринский, 31,
  • переулок Экономический, 2,
  • И.Франко, 51.

Работы до 20.00:

  • Академическая, 6-26,
  • пр.Шевченко, 33,
  • Французский б-р, 48-89,
  • переулок Светлый, 1-14,
  • Солнечная, 4-8,
  • переулок Санаторный, 6а,
  • Гранатная, 20б, Кленовая, 2-13,
  • Черняховского, 3-24,
  • Добровольцев (М.Говорова), 10б,26/4,
  • Северная, 14,
  • переулок Северный, 14,
  • Тенистая, 2-16,
  • Фонтанская дор, 49/1,
  • Педагогическая, 16-44,
  • пер. Клубничный, 12,18,
  • тупик Волна, 7-10,
  • Генуэзская, 20.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Абрикосовая, 4-53,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • пер. 1й Равенства, 90, 92,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 18.00:

  • Авд.-Черноморского, 24-159,
  • Жаботинского, 1-57,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 1-36,
  • Ю.Геллера, 12-90,
  • переулок 3й Проектируемый, 3-5,
  • Гвардейская, 7-21,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Бригадная, 23-55,
  • пер. Костеловской, 2-8,
  • Неделина, 1-97,
  • Штурвальная, 15-21.

Работы до 19.00:

  • Дача Ковалевского, 20-83,
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
  • М.Гумилева, 1-4,
  • Худ.Федорова, 1-37,
  • пер. 1й Колхозный, 2, 2а,
  • пер. Маячный, 1/1.

Работы до 20.00

  • Балтиморская (Посмитного), 6-33,
  • Леваневского, 1-9,
  • Фонтанская дор., 14-75,
  • Толвинского переулок (тупик Леваневского), 1/3,
  • И.Франко, 7-55, Неделина, 44-111,
  • Окружная, 2-20,
  • Бригадная, 4-5,43-101,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 17-22,
  • Штурвальная, 17а,
  • Контр-адмирал. Лунина, 7а,7б,
  • Щеглова, 18-22,
  • Адмиральский пр., 3-17,
  • Авд.- Черноморского, 1-21,
  • пер. Клубничный, 8-31,
  • Педагогическая, 25-62,
  • Урожайная, 1-38,
  • Калиновая (тупик Байкал), 2-8,
  • пер. Костеловской, 6/1, 6в,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3,
  • тупик Виноградный, 1-7,
  • пер. Мореходный, 13,
  • пер. Аркадиевский, 4-6,
  • Чубаевская, 1-17,
  • переулок Кордонный, 16-37,
  • Бернардацци, 5-37,
  • Докова, 19,
  • Судостроительная, 11,
  • Трудовая, 2-16,
  • Гераниева, 2,
  • Г.Пограничников, 4,
  • переулок Педагогический, 3-4,
  • переулок 4й,5й Проектируемый, 4-8,
  • Гвардейская, 1-4,
  • переулок И.Франко, 1-13,
  • Кондрашина, 11-39.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • Р.Шухевича, 9-36,
  • С.Ядова, 51-61,
  • Шилова, 29-42,
  • Куницы, 5-17,
  • Одесская, 12-58,
  • Проценко, 40-48,
  • переулок Нефтяников, 3-9.

 

 

 

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