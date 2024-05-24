Тысячи одесситов 24 мая остались без света: адреса плановых отключений

В пятницу, 24 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Центральный РЭС
Работы до 15.00:
- Черняховского, 1-4,
- пер. Педагогический, 4-6,
- пер. Тополиный, 1-17,
- Фонтанская дор, 25-41,
- переулок Морской, 2-29,
- Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,
- Кортацци переулок (пер. Каманина), 1-4,
- Кольцевая, 8,8а,
- переулок Хрустальный, 1-10,
- Тенистая, 24-34,
- Педагогическая, 2-52,
- Клубничная, 6,
- Балтиморская (Посмитного), 1-12,
- пер. Клубничный, 1-23,
- переулок Северный, 3-12,
- переулок Курортный, 2-5,
- переулок Университетский, 1,
- переулок Гагаринский, 31,
- переулок Экономический, 2,
- И.Франко, 51.
Работы до 20.00:
- Академическая, 6-26,
- пр.Шевченко, 33,
- Французский б-р, 48-89,
- переулок Светлый, 1-14,
- Солнечная, 4-8,
- переулок Санаторный, 6а,
- Гранатная, 20б, Кленовая, 2-13,
- Черняховского, 3-24,
- Добровольцев (М.Говорова), 10б,26/4,
- Северная, 14,
- переулок Северный, 14,
- Тенистая, 2-16,
- Фонтанская дор, 49/1,
- Педагогическая, 16-44,
- пер. Клубничный, 12,18,
- тупик Волна, 7-10,
- Генуэзская, 20.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Абрикосовая, 4-53,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88-195,
- пер. 1й Равенства, 90, 92,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дор., 106/к.37,40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Работы до 18.00:
- Авд.-Черноморского, 24-159,
- Жаботинского, 1-57,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 1-36,
- Ю.Геллера, 12-90,
- переулок 3й Проектируемый, 3-5,
- Гвардейская, 7-21,
- Чубаевская, 8-12,
- Бригадная, 23-55,
- пер. Костеловской, 2-8,
- Неделина, 1-97,
- Штурвальная, 15-21.
Работы до 19.00:
- Дача Ковалевского, 20-83,
- Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
- М.Гумилева, 1-4,
- Худ.Федорова, 1-37,
- пер. 1й Колхозный, 2, 2а,
- пер. Маячный, 1/1.
Работы до 20.00
- Балтиморская (Посмитного), 6-33,
- Леваневского, 1-9,
- Фонтанская дор., 14-75,
- Толвинского переулок (тупик Леваневского), 1/3,
- И.Франко, 7-55, Неделина, 44-111,
- Окружная, 2-20,
- Бригадная, 4-5,43-101,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 17-22,
- Штурвальная, 17а,
- Контр-адмирал. Лунина, 7а,7б,
- Щеглова, 18-22,
- Адмиральский пр., 3-17,
- Авд.- Черноморского, 1-21,
- пер. Клубничный, 8-31,
- Педагогическая, 25-62,
- Урожайная, 1-38,
- Калиновая (тупик Байкал), 2-8,
- пер. Костеловской, 6/1, 6в,
- Валерия Самофалова (Каманина), 3,
- тупик Виноградный, 1-7,
- пер. Мореходный, 13,
- пер. Аркадиевский, 4-6,
- Чубаевская, 1-17,
- переулок Кордонный, 16-37,
- Бернардацци, 5-37,
- Докова, 19,
- Судостроительная, 11,
- Трудовая, 2-16,
- Гераниева, 2,
- Г.Пограничников, 4,
- переулок Педагогический, 3-4,
- переулок 4й,5й Проектируемый, 4-8,
- Гвардейская, 1-4,
- переулок И.Франко, 1-13,
- Кондрашина, 11-39.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- Р.Шухевича, 9-36,
- С.Ядова, 51-61,
- Шилова, 29-42,
- Куницы, 5-17,
- Одесская, 12-58,
- Проценко, 40-48,
- переулок Нефтяников, 3-9.