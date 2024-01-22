Тисячі одеситів 22 січня залишились без світла: адреси

Одеська Софіївська: вулиця з характером, таємницями та пораненнями Де починається одеська вулиця Софіївська? Звісно, з узвозу Маринеска. Та багато хто з одеситів скаже вам: «Софіївська плавно переходить в узвіз Маринеска». Ні, навпаки: це відомий узвіз плавно перетікає в Софіївську. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

У центрі Одеси знову збиралися рідні військовополонених (фото) Сьогодні, у суботу, 20 січня, на вулиці Дерибасівській у центрі Одеси, біля новорічної ялинки, відбулася чергова акція на підтримку військовополонених «Не мовчи! Полон вбиває!». Її учасники вимагають звільнення українських бійців, які тривалий час утримуються росією. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ