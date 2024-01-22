Новини Одеси та Одеської області

Тисячі одеситів 22 січня залишились без світла: адреси

Тисячі одеситів 22 січня залишились без світла: адреси

Сьогодні, 22 січня 2024 року, у зв’язку з проведення планових та аварійно-відновлювальних робіт, сотні одеських будинків до кінця дня залишатимуться без електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Абрикосова,
  • Дубовий Гай,
  • Макаренка,
  • Писарева,
  • Рівності,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Рівності,
  • Фонтанська дорога,
  • пров. Янтарний,
  • Академічна,
  • Тімірязєва,
  • Ахматової,
  • Костанді,
  • Ялинкова,
  • пров. 2-й Український,
  • пров. 3-й Український,
  • пров. Новоукраїнський,
  • Баштанна,
  • Костанді,
  • Купріна,
  • Окружна,
  • пров. 1-й Академічний,
  • пров. 2-й  Академічний,
  • Дачна,
  • Львівська,
  • Сумська,
  • Ялинкова,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. Львівський,
  • Гаршина,
  • Кришталева,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. Гаршина,
  • пров. Літній,
  • пров. Рівний,
  • Китобійна,
  • О. Невського,
  • Педагогічна,
  • Тульська,
  • Чернігівська,
  • пров. 2-й Китобійний,
  • пров. Чернігівський,
  • Вазова Івана,
  • Вертелецького,
  • Дмитра Донського,
  • Левкоєва,
  • Лядова,
  • Немировича-Данченка,
  • Рясна,
  • Планетна,
  • Прорізна,
  • Собінова,
  • Флотська,
  • пров. 1-й Рясний,
  • пров. Флотский,
  • пров. Львівський,
  • Архітектурна,
  • Достоєвського,
  • Кавунова,
  • Кримська,
  • пров. 1-й Китобійний,
  • пров. Достоєвського,
  • пров. Кримський,
  • пров. Слави,
  • пров. 1-й Олександра Невського,
  • пров. 2-й Олександра Невського,
  • пров. 3-й Олександра Невського,
  • пров. 4-й Олександра Невського,
  • пров. Чернігівський,
  • Харківська,
  • Шишкіна,
  • Юннатів,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. 1-й Юннатів,
  • пров. Львівський,
  • вул. Академічна,
  • Левітана,
  • пров. 1-й Шишкіна,
  •  пров. 2-й Костанді,
  • пров. 2-й Шишкіна,
  • пров. 3-й Костанді,
  • пров. 3-й Шишкіна,
  • пров. Безіменний,
  • пров. Дмитра Донського,
  • пров. Іподромний,
  • пров. Молокова,
  • Аркадійська алея,
  • Каманіна,
  • Кільцева,
  • Посмітного,
  • пров. 2-й Амурський,
  • пров. Аркадіївський,
  • пров. Каманіна,
  • пров. Колективний,
  • пров. Мореплавний,
  •  пров. Морехідний,
  • пров. Морський,
  • пров. Університетський.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • Похила,
  • Штильова,
  • пров. 3-й Дунаєвського,
  • Дунаєвського,
  • Червона,
  • Миколаївська дорога,
  • Кінноармійська,
  • Шептицького,
  • пров. Одеський,
  • Лузанівська,
  • пров. 1-й Дунаєвський,
  • пров. 2-й Дунаєвського,
  • дорога Хаджибейська.

Роботи триватимуть до 19.00:

  • вул. Хімічна,
  • пров. 3-й Хімічний,
  • вул. Бугаївська,
  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • вул. Хуторська,
  • вул. Академіка Панкратової,
  • вул. Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелінський,
  • пров. 4-й Деревообробний.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • вул. Сонячна,
  • Генерала Доватора,
  • Панаса Мирного,
  • Гаркавого,
  • Ветеранів Праці,
  • Житомирська,
  • Літакова,
  • Могилевська,
  • Сільська,
  • Південна,
  • Аркаса,
  • Магістральна,
  • Патріотична,
  • Учнівська,
  • Ашхабадська,
  • Крайня,
  • Умова,
  • 1-а Ползунова,
  • Нескучна,
  • Петра Лещенка,
  • Північна,
  • пров. 1-й Ползунова,
  • Горизонтальна,
  • Чумацька,
  • Карпатська,
  • Ризька,
  • Сталепрокатна,
  • пров. Гагаріна,
  • просп. Гагаріна,
  • Володимира Сосюри,
  • Леонова,
  • Дальницьке шосе,
  • Житомирська,
  • Творча,
  • Уманська,
  • Волоколамська,
  • Липнева,
  • Могилевська,
  • Подільська,
  • Самарська,
  • Волоколамська,
  • Кленова,
  • Сталепрокатна,
  • Бесарабська,
  • Бібліотечна,
  • Болградська,
  • вул. Уманська,
  • вул. Північна,
  • пров. 2-й Східний,
  • Учнівська,
  • пров. Чернівецький,
  • вул. Смоленська,
  • Молодіжна,
  • Польова,
  • Урожайна,
  • вул. Путьова,
  • Північна,
  • Тираспольська,
  • Бібліотечна.
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