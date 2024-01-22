Тисячі одеситів 22 січня залишились без світла: адреси

Сьогодні, 22 січня 2024 року, у зв’язку з проведення планових та аварійно-відновлювальних робіт, сотні одеських будинків до кінця дня залишатимуться без електропостачання.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Абрикосова,
- Дубовий Гай,
- Макаренка,
- Писарева,
- Рівності,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Рівності,
- Фонтанська дорога,
- пров. Янтарний,
- Академічна,
- Тімірязєва,
- Ахматової,
- Костанді,
- Ялинкова,
- пров. 2-й Український,
- пров. 3-й Український,
- пров. Новоукраїнський,
- Баштанна,
- Костанді,
- Купріна,
- Окружна,
- пров. 1-й Академічний,
- пров. 2-й Академічний,
- Дачна,
- Львівська,
- Сумська,
- Ялинкова,
- пров. 2-й Дачний,
- пров. Львівський,
- Гаршина,
- Кришталева,
- пров. 2-й Дачний,
- пров. Гаршина,
- пров. Літній,
- пров. Рівний,
- Китобійна,
- О. Невського,
- Педагогічна,
- Тульська,
- Чернігівська,
- пров. 2-й Китобійний,
- пров. Чернігівський,
- Вазова Івана,
- Вертелецького,
- Дмитра Донського,
- Левкоєва,
- Лядова,
- Немировича-Данченка,
- Рясна,
- Планетна,
- Прорізна,
- Собінова,
- Флотська,
- пров. 1-й Рясний,
- пров. Флотский,
- пров. Львівський,
- Архітектурна,
- Достоєвського,
- Кавунова,
- Кримська,
- пров. 1-й Китобійний,
- пров. Достоєвського,
- пров. Кримський,
- пров. Слави,
- пров. 1-й Олександра Невського,
- пров. 2-й Олександра Невського,
- пров. 3-й Олександра Невського,
- пров. 4-й Олександра Невського,
- пров. Чернігівський,
- Харківська,
- Шишкіна,
- Юннатів,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. 1-й Юннатів,
- пров. Львівський,
- вул. Академічна,
- Левітана,
- пров. 1-й Шишкіна,
- пров. 2-й Костанді,
- пров. 2-й Шишкіна,
- пров. 3-й Костанді,
- пров. 3-й Шишкіна,
- пров. Безіменний,
- пров. Дмитра Донського,
- пров. Іподромний,
- пров. Молокова,
- Аркадійська алея,
- Каманіна,
- Кільцева,
- Посмітного,
- пров. 2-й Амурський,
- пров. Аркадіївський,
- пров. Каманіна,
- пров. Колективний,
- пров. Мореплавний,
- пров. Морехідний,
- пров. Морський,
- пров. Університетський.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- Похила,
- Штильова,
- пров. 3-й Дунаєвського,
- Дунаєвського,
- Червона,
- Миколаївська дорога,
- Кінноармійська,
- Шептицького,
- пров. Одеський,
- Лузанівська,
- пров. 1-й Дунаєвський,
- пров. 2-й Дунаєвського,
- дорога Хаджибейська.
Роботи триватимуть до 19.00:
- вул. Хімічна,
- пров. 3-й Хімічний,
- вул. Бугаївська,
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- вул. Хуторська,
- вул. Академіка Панкратової,
- вул. Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелінський,
- пров. 4-й Деревообробний.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- вул. Сонячна,
- Генерала Доватора,
- Панаса Мирного,
- Гаркавого,
- Ветеранів Праці,
- Житомирська,
- Літакова,
- Могилевська,
- Сільська,
- Південна,
- Аркаса,
- Магістральна,
- Патріотична,
- Учнівська,
- Ашхабадська,
- Крайня,
- Умова,
- 1-а Ползунова,
- Нескучна,
- Петра Лещенка,
- Північна,
- пров. 1-й Ползунова,
- Горизонтальна,
- Чумацька,
- Карпатська,
- Ризька,
- Сталепрокатна,
- пров. Гагаріна,
- просп. Гагаріна,
- Володимира Сосюри,
- Леонова,
- Дальницьке шосе,
- Житомирська,
- Творча,
- Уманська,
- Волоколамська,
- Липнева,
- Могилевська,
- Подільська,
- Самарська,
- Волоколамська,
- Кленова,
- Сталепрокатна,
- Бесарабська,
- Бібліотечна,
- Болградська,
- вул. Уманська,
- вул. Північна,
- пров. 2-й Східний,
- Учнівська,
- пров. Чернівецький,
- вул. Смоленська,
- Молодіжна,
- Польова,
- Урожайна,
- вул. Путьова,
- Північна,
- Тираспольська,
- Бібліотечна.