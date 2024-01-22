Тысячи одесситов 22 января остались без света: адреса

Сегодня, 22 января 2024 года, в связи с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ, сотни одесских домов до конца дня будут оставаться без электроснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».
Южный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Абрикосовая,
- Дубовая Роща,
- Макаренко,
- Писарева,
- Равенства,
- пер. 1-й Равенства,
- пер. Абрикосовый,
- пер. Равенства,
- Фонтанская дорога,
- пер. Янтарный,
- Академическая,
- Тимирезева,
- Ахматовой,
- Костанди,
- Елочная,
- пер. 2-й Украинский,
- пер. 3-й Украинский,
- пер. Новоукраинский,
- Баштанная,
- Костанди,
- Куприна,
- Окружная,
- пер. 1-й Академический,
- пер. 2-й Академический,
- Дачная,
- Львовская,
- Сумская,
- Елочная,
- пер. 2-й Дачный,
- пер. Львовский,
- Гаршина,
- Хрустальная,
- пер. Гаршина,
- пер. Летний,
- пер. Ровный,
- Китобойная,
- О. Невского,
- Педагогическая,
- Тульский,
- Черниговская,
- пер. 2-й Китобойный,
- пер. Черниговский,
- Вазова Ивана,
- Вертелецкого,
- Дмитрия Донского,
- Левкоева,
- Ледовая,
- Немировича-Данченко,
- Обильная,
- Планетная,
- Прорезная,
- Собинова,
- Флотский,
- пер. 1-й Обильный,
- пер. Флотский,
- пер. Львовский,
- Архитектурная,
- Достоевского,
- Арбузная,
- Крымская,
- пер. 1-й Китобойный,
- пер. Достоевского,
- пер. Крымский,
- пер. Славы,
- пер. 1-й Александра Невского,
- пер. 2-й Александра Невского,
- пер. 3-й Александра Невского,
- пер. 4-й Александра Невского,
- пер. Черниговский,
- Харьковская,
- Шишкина,
- Юннатов,
- пер. 1-й Равенства,
- пер. 1-й Юннатов,
- пер. Львовский,
- ул. Академическая,
- Левитана,
- пер. 1-й Шишкина,
- Пров. 2-й Костанди,
- пер. 2-й Шишкина,
- пер. 3-й Костанди,
- пер. 3-й Шишкина,
- пер. Безымянный,
- пер. Дмитрия Донского,
- пер. Ипподромный,
- пер. Молокова,
- Аркадийская аллея,
- Каманина,
- Кольцевая,
- Посмитного,
- пер. 2-й Амурский,
- пер. Аркадийский,
- пер. Каманина,
- пер. Коллективный,
- пер. Мореходный,
- Пров. Мореходный,
- пер. Морской,
- пер. Университетский.
Северный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Наклонная,
- Штилевая,
- пер. 3-й Дунаевского,
- Дунаевского,
- Красная,
- Николаевская дорога
- Конноармейская,
- Шептицкого,
- пер. Одесский,
- Лузановская,
- пер. 1-й Дунаевский,
- пер. 2-й Дунаевского,
- дорога Хаджибейская.
Работы продлятся до 19.00:
- ул. Химическая,
- пер. 3-й Химический,
- ул. Бугаевская,
- пер. Людмилы Гинзбург,
- пер. Оранжерейный,
- ул. Хуторская,
- ул. Академика Панкратовой,
- ул. Хавкина,
- пер. Цементный
- Котляревского,
- Круговая,
- Геологическая,
- Степная,
- пер. Хуторской,
- пер. Шебелинский,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- ул. Солнечная,
- Генерала Доватора,
- Панаса Мирного,
- Гаркавого,
- Ветеранов Труда,
- Житомирская,
- Самолетная,
- Могилевская,
- Сельская,
- Южная,
- Аркаса,
- Магистральная,
- Патриотическая,
- Ученическая,
- Ашхабадская,
- Крайняя,
- Умова,
- 1-я Ползунова,
- Нескучная,
- Петра Лещенко,
- Северная,
- пер. 1-й Ползунова,
- Горизонтальная,
- Чумацкая,
- Карпатская,
- Рижская,
- Сталепрокатная,
- пер. Гагарина,
- просп. Гагарина,
- Владимира Сосюры,
- Леонова,
- Дальницкое шоссе,
- Житомирская,
- Творческая,
- Уманская,
- Волоколамская,
- Июльская,
- Могилевская,
- Подольская,
- Самарская,
- Кленовая,
- Бессарабская,
- Библиотечная,
- Болградская,
- ул. Уманская,
- ул. Северная,
- пер. 2-й Восточный,
- Ученическая,
- пер. Черновицкий,
- ул. Смоленская,
- Молодежная,
- Полевая,
- Урожайная,
- ул. Путевая,
- Северная,
- Тираспольская,