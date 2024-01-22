Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов 22 января остались без света: адреса

Тысячи одесситов 22 января остались без света: адреса

Сегодня, 22 января 2024 года, в связи с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ, сотни одесских домов до конца дня будут оставаться без электроснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».

Южный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Абрикосовая,
  • Дубовая Роща,
  • Макаренко,
  • Писарева,
  • Равенства,
  • пер. 1-й Равенства,
  • пер. Абрикосовый,
  • пер. Равенства,
  • Фонтанская дорога,
  • пер. Янтарный,
  • Академическая,
  • Тимирезева,
  • Ахматовой,
  • Костанди,
  • Елочная,
  • пер. 2-й Украинский,
  • пер. 3-й Украинский,
  • пер. Новоукраинский,
  • Баштанная,
  • Костанди,
  • Куприна,
  • Окружная,
  • пер. 1-й Академический,
  • пер. 2-й Академический,
  • Дачная,
  • Львовская,
  • Сумская,
  • Елочная,
  • пер. 2-й Дачный,
  • пер. Львовский,
  • Гаршина,
  • Хрустальная,
  • пер. Гаршина,
  • пер. Летний,
  • пер. Ровный,
  • Китобойная,
  • О. Невского,
  • Педагогическая,
  • Тульский,
  • Черниговская,
  • пер. 2-й Китобойный,
  • пер. Черниговский,
  • Вазова Ивана,
  • Вертелецкого,
  • Дмитрия Донского,
  • Левкоева,
  • Ледовая,
  • Немировича-Данченко,
  • Обильная,
  • Планетная,
  • Прорезная,
  • Собинова,
  • Флотский,
  • пер. 1-й Обильный,
  • пер. Флотский,
  • пер. Львовский,
  • Архитектурная,
  • Достоевского,
  • Арбузная,
  • Крымская,
  • пер. 1-й Китобойный,
  • пер. Достоевского,
  • пер. Крымский,
  • пер. Славы,
  • пер. 1-й Александра Невского,
  • пер. 2-й Александра Невского,
  • пер. 3-й Александра Невского,
  • пер. 4-й Александра Невского,
  • пер. Черниговский,
  • Харьковская,
  • Шишкина,
  • Юннатов,
  • пер. 1-й Равенства,
  • пер. 1-й Юннатов,
  • пер. Львовский,
  • ул. Академическая,
  • Левитана,
  • пер. 1-й Шишкина,
  • Пров. 2-й Костанди,
  • пер. 2-й Шишкина,
  • пер. 3-й Костанди,
  • пер. 3-й Шишкина,
  • пер. Безымянный,
  • пер. Дмитрия Донского,
  • пер. Ипподромный,
  • пер. Молокова,
  • Аркадийская аллея,
  • Каманина,
  • Кольцевая,
  • Посмитного,
  • пер. 2-й Амурский,
  • пер. Аркадийский,
  • пер. Каманина,
  • пер. Коллективный,
  • пер. Мореходный,
  • Пров. Мореходный,
  • пер. Морской,
  • пер. Университетский.

Северный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Наклонная,
  • Штилевая,
  • пер. 3-й Дунаевского,
  • Дунаевского,
  • Красная,
  • Николаевская дорога
  • Конноармейская,
  • Шептицкого,
  • пер. Одесский,
  • Лузановская,
  • пер. 1-й Дунаевский,
  • пер. 2-й Дунаевского,
  • дорога Хаджибейская.

Работы продлятся до 19.00:

  • ул. Химическая,
  • пер. 3-й Химический,
  • ул. Бугаевская,
  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный,
  • ул. Хуторская,
  • ул. Академика Панкратовой,
  • ул. Хавкина,
  • пер. Цементный
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая,
  • Степная,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Шебелинский,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • ул. Солнечная,
  • Генерала Доватора,
  • Панаса Мирного,
  • Гаркавого,
  • Ветеранов Труда,
  • Житомирская,
  • Самолетная,
  • Могилевская,
  • Сельская,
  • Южная,
  • Аркаса,
  • Магистральная,
  • Патриотическая,
  • Ученическая,
  • Ашхабадская,
  • Крайняя,
  • Умова,
  • 1-я Ползунова,
  • Нескучная,
  • Петра Лещенко,
  • Северная,
  • пер. 1-й Ползунова,
  • Горизонтальная,
  • Чумацкая,
  • Карпатская,
  • Рижская,
  • Сталепрокатная,
  • пер. Гагарина,
  • просп. Гагарина,
  • Владимира Сосюры,
  • Леонова,
  • Дальницкое шоссе,
  • Житомирская,
  • Творческая,
  • Уманская,
  • Волоколамская,
  • Июльская,
  • Могилевская,
  • Подольская,
  • Самарская,
  • Кленовая,
  • Бессарабская,
  • Библиотечная,
  • Болградская,
  • ул. Уманская,
  • ул. Северная,
  • пер. 2-й Восточный,
  • Ученическая,
  • пер. Черновицкий,
  • ул. Смоленская,
  • Молодежная,
  • Полевая,
  • Урожайная,
  • ул. Путевая,
  • Северная,
  • Тираспольская,
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