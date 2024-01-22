Тысячи одесситов 22 января остались без света: адреса

Одесский суд вынес приговор «уклонисту», отказавшемуся от призыва В Суворовском районном суде Одессы прошел процесс над мужчиной, который прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) во время мобилизации, но отказался от призыва на военную службу. ПОДРОБНЕЕ

Кто в Одессе останется без света 21 января Сегодня, в воскресенье, 21 января 2024 года, несколько улиц в Приморском районе Одессы временно останутся без электроснабжения из-за работ компании ДТЭК. ПОДРОБНЕЕ

Одесская Софиевская: улица с характером, тайнами и ранениями Где начинается одесская Софиевская улица? Конечно, со спуска Маринеско. Но многие одесситы скажут вам: «Софиевская плавно переходит в спуск Маринеско». Нет, наоборот: это известный спуск плавно перетекает в Софиевскую. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы снова собирались родные военнопленных (фото) Сегодня, в субботу, 20 января, на улице Дерибасовской в центре Одессы, возле новогодней елки, прошла очередная акция в поддержку военнопленных «Не молчи! Плен убивает!». Ее участники требуют освобождения украинских бойцов, длительное время удерживаемых россией. ПОДРОБНЕЕ