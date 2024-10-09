Температура морської води в Одесі сьогодні, 9 жовтня: бадьорить

Температура води в Одесі сьогодні, 6 жовтня: із морем можна починати прощатися? За прогнозами синоптиків, погода в Одесі вже починає потроху псуватися. Так, сьогодні вдень можливий помірний дощ. І, можливо, вже не кожен зважиться відвідувати пляж для прийняття морських ванн. Але все ж таки є любителі і прохолодного осіннього моря. Якою ж обіцяє бути сьогодні морська вода? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ