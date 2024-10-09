Температура морської води в Одесі сьогодні, 9 жовтня: бадьорить

Осінь уже вступає у свої права, температура повітря поступово знижується. При цьому морська вода біля узбережжя Одеси поки що не охолола і цілком підходить деяким любителям морських ванн.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у середу, 9 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 19-20°С.
Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить аналогічні дані: сьогодні море в Одесі прогріється до 19,5°C. Вода прохолодна і бадьорить, але для багатьох людей вона ще досить комфортна для купання. Загалом така температура вважається нормальною, але якщо у вас порушений кровообіг, вода все одно може здатися прохолодною.
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Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: