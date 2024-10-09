Температура морской воды в Одессе сегодня, 9 октября: бодрящая

Осень уже вступает в свои права, температура воздуха постепенно снижается. При этом морская вода у побережья Одессы пока не остыла и вполне подходит некоторым любителям морских ванн.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 9 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С.
Специализированный ресурс Seatemperature приводит аналогичные данные: сегодня море в Одессе прогреется до 19,5°C. Вода прохладная и бодрящая, но для многих людей она еще достаточно комфортна для купания. В целом такая температура считается нормальной, но если у вас нарушено кровообращение, вода все равно может показаться прохладной.
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Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня: