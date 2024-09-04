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Температура морської води в Одесі сьогодні, 4 вересня: чи стане прохолодніше

Температура морської води в Одесі сьогодні, 4 вересня: чи стане прохолодніше

Осінь починає проявляти себе поступовим зниженням температури повітря. При цьому море біля узбережжя Одеси залишається досить теплим і комфортним для купання.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у середу, 4 вересня, температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 23-24°С.

А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля Одеси прогріється до 23.9°C.

Згідно з прогнозом, найближчими днями значення температури води в Одесі буде досить відчутно зменшуватись і за 10 днів становитиме 21.9°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні:

вода

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