Температура морської води в Одесі сьогодні, 4 вересня: чи стане прохолодніше

Осінь починає проявляти себе поступовим зниженням температури повітря. При цьому море біля узбережжя Одеси залишається досить теплим і комфортним для купання.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у середу, 4 вересня, температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 23-24°С.
А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля Одеси прогріється до 23.9°C.
Згідно з прогнозом, найближчими днями значення температури води в Одесі буде досить відчутно зменшуватись і за 10 днів становитиме 21.9°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: