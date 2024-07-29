Температура морської води в Одесі сьогодні, 29 липня: ідеально

У понеділок, 29 липня, в Одесі та Одеській області збережеться спекотна погода, вода в морі та водоймах також залишається теплою і комфортною. Найтепліша вода сьогодні в Україні зафіксована в Шабо, її значення становить 27.0°C.
За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 29 липня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 26.3°C. Це – ідеальні умови, за яких можна довго перебувати у воді без найменшого дискомфорту.
У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні вдень в Одесі повітря прогріється до 29-31°С.
Температура води в інших курортних місцях Одеської області: