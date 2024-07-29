Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 июля: идеально

В понедельник, 29 июля, в Одессе и Одесской области сохранится жаркая погода, вода в море и водоемах также остается теплой и комфортной. Самая теплая вода сегодня в Украине зафиксирована в Шабо, ее значение составляет 27.0°C.
По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 29 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 26.3°C. Это — идеальные условия, при которых можно долго находиться в воде без малейшего дискомфорта.
В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня днем в Одессе воздух прогреется до 29-31°С.
Температура воды в других курортных местах Одесской области: