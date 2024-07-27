Погода в Одесі 28 липня: спека повертається?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 28 липня 2024 року в Одесі та Одеській області очікується погода без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до 29-31°С.
Прогноз погоди в Одесі на 28 липня
В Одесі на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.
Температура морської води 25-26°С
Прогноз погоди в Одеській області на 28 липня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, вдень він перейде в південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень вона підніметься до 29-34°С.
На автошляхах області видимість добра.