Температура морської води в Одесі сьогодні, 20 вересня: помірно освіжаюча

За даними Гідрометцентру, 20 вересня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 20-21°C. Це помірно освіжаюча температура, яка підходить для комфортного купання. Вода буде ідеальною для коротких запливів та занять водними видами спорту, надаючи відчуття свіжості і бадьорості.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 1-1,2 градуса.

Температура води в курортних місцях Одеської області