Температура морской воды в Одессе сегодня, 20 сентября: умеренно освежающая

По данным Гидрометцентра, 20 сентября 2024 года температура морской воды в Одессе составит 20-21°C. Это умеренно освежающая температура, которая подходит для комфортного купания. Вода будет идеальной для коротких заплывов и занятий водными видами спорта, придавая ощущение свежести и бодрости.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно снижаться и за ближайшие 10 дней снизится на 1-1,2 градуса.

Температура воды в курортных местах Одесской области