Температура морської води в Одесі сьогодні, 20 серпня: ідеально

Серпень цього року щедрий на тепло і тільки нічна прохолода нагадує, що літо закінчується. Продовжуємо насолоджуватися пляжним відпочинком. «Одеське життя» розповідає, якою буде температура води у Чорному морі та водоймищах Одеської області.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 23-24°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.
А ресурс seatemperature зі свого боку повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогріється до 24.5°C.
Таблиця з поточними погодними даними і тенденціями загалом у деяких містах регіону: