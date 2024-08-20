Температура морской воды в Одессе сегодня, 20 августа: идеально

Август в этом году щедр на тепло и только ночная прохлада напоминает, что лето заканчивается. Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет температура воды в Черном море и водоемах Одесской области.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у одесского побережья будет 23-24°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.
А ресурс seatemperature в свою очередь сообщает, что Черное море у берегов Одессы прогреется до 24.5°C.
Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона: