Температура морської води в Одесі сьогодні, 20 липня: дуже тепла і комфортна

Сьогодні температура води в Одесі становить 29.0°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі. Вважається, що це – ідеальні умови, при яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам’ятати, що при такій температурі води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 29°C.

Згідно з прогнозом, найближчими днями значення температури води в Одесі буде незначно зменшуватися і через 10 днів складе 28.0°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області