Температура морской воды в Одессе сегодня, 20 июля: очень теплая и комфортная

Температура морской воды в Одессе сегодня, 20 июля: очень теплая и комфортная

Сегодня, 20 июля, в нашем регионе сохраняется аномальная жара, поэтому температура морской воды у одесского побережья и водоемах области продолжает прогреваться.

Сегодня температура воды в Одессе составляет 29.0°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в то же время достигнет 29°C.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет незначительно уменьшаться и через 10 дней составит 28.0°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области

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