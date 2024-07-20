Температура морской воды в Одессе сегодня, 20 июля: очень теплая и комфортная

Сегодня температура воды в Одессе составляет 29.0°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в то же время достигнет 29°C.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет незначительно уменьшаться и через 10 дней составит 28.0°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области