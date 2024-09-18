Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 вересня: стабільна

Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 вересня: купатися ризиковано Море на узбережжі Одеси залишається по-літньому теплим, але купатися після сильних злив у ньому не рекомендується через забруднення води. Прогноз синоптиків на сьогодні також не сприятливий – удень очікується дощ із грозою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Температура морської води в Одесі сьогодні, 15 вересня: чи завершувати купальний сезон? На календарі вже середина вересня, але оскільки температура повітря продовжує триматися на досить високій позначці, то й Чорне море біля одеського узбережжя залишається досить теплим і комфортним для купання, що, безперечно, не може не тішити любителів «оксамитового сезону». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ