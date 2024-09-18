Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 вересня: стабільна

У середу, 18 вересня, в Одесі очікуються пориви північного вітру 15-17 м/с, оголошено штормове попередження. Купатися в таку погоду вкрай небезпечно.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 18 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси залишається комфортною для купання – 21-22°С.
Подібні дані наводить і ресурс Seatemperature: повідомляється, що Чорне море в Одесі прогріється до 22.2°C.
Найближчими днями значення температури води в Одесі незначно зменшуватиметься і через 10 днів становитиме 20.5°C.