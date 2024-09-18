Температура морской воды в Одессе сегодня, 18 сентября: стабильная

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 18 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы остается комфортной для купания — 21-22°С.

Подобные данные приводит и ресурс Seatemperature: сообщается, что Черное море в Одессе прогреется до 22.2°C.

В ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет незначительно уменьшаться и через 10 дней составит 20.5°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области: