Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 вересня: купатися ризиковано

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 16 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 21-22°С. За гарної погоди купатися в такій воді більш ніж комфортно.

Подібні дані наводить і ресурс Seatemperature: повідомляється, що Чорне море в Одесі прогріється до 22.4°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області: