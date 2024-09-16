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Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 вересня: купатися ризиковано

Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 вересня: купатися ризиковано

Море на узбережжі Одеси залишається по-літньому теплим, але купатися після сильних злив у ньому не рекомендується через забруднення води. Прогноз синоптиків на сьогодні також не сприятливий – удень очікується дощ із грозою.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 16 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 21-22°С. За гарної погоди купатися в такій воді більш ніж комфортно.

Подібні дані наводить і ресурс Seatemperature: повідомляється, що Чорне море в Одесі прогріється до 22.4°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області:

вода

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