Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 16 сентября: купаться рискованно

Температура морской воды в Одессе сегодня, 16 сентября: купаться рискованно

Море на побережье Одессы остается по-летнему теплым, но купаться после сильных ливней в нем не рекомендуется из-за загрязнения воды. Прогноз синоптиков на сегодня также не благоприятный — днем ожидается дождь с грозой.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 16 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22°С. При хорошей погоде купаться в такой воде более чем комфортно.

Подобные данные приводит и ресурс Seatemperature: сообщается, что Черное море в Одессе прогреется до 22.4°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области:

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