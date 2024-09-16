Температура морской воды в Одессе сегодня, 16 сентября: купаться рискованно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 16 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22°С. При хорошей погоде купаться в такой воде более чем комфортно.

Подобные данные приводит и ресурс Seatemperature: сообщается, что Черное море в Одессе прогреется до 22.4°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области: