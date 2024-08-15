Температура морської води в Одесі сьогодні, 15 серпня: чи можна купатися

У четвер, 15 серпня, синоптики прогнозують ясний день без опадів. Повітря вдень прогріється до 28-30°С. «Одесская жизнь» продовжує інформувати про температуру морської води біля берегів Одеси.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у четвер, 15 серпня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме щонайменше 22-23°С. Це оптимальна температура води для оздоровчого купання.
Водночас спеціалізований ресурс Seatemperature повідомляє, що Чорне море біля одеського узбережжя прогріється до 24.9°C.
Дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: