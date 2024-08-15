Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 августа: можно ли купаться

Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 августа: можно ли купаться

В четверг, 15 августа, синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Воздух днем прогреется до 28-30°С. «Одесская жизнь» продолжает информировать о температуре морской воды у берегов Одессы.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 15 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 22-23°С. Это оптимальная температура воды для оздоровительного купания.

В то же время специализированный ресурс Seatemperature сообщает, что Черное море у одесского побережья прогреется до 24.9°C.

Данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня:

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