Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 августа: можно ли купаться

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 15 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 22-23°С. Это оптимальная температура воды для оздоровительного купания.

В то же время специализированный ресурс Seatemperature сообщает, что Черное море у одесского побережья прогреется до 24.9°C.

Данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня: