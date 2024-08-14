Температура морської води в Одесі сьогодні, 14 серпня: оптимальна

Чи можуть у школах Одеси відмовити в дистанційній формі навчання У новому навчальному році в Одесі переважна більшість школярів за вибором батьків почнуть навчатися за очною та змішаною формою навчання. Чи можуть у школі, де навчається дитина, відмовити в дистанційній формі навчання дитини та змусити забирати документи? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чи наважаться росіяни на висадку десанту в Одесі? На початку повномасштабного вторгнення країна-агресор росія планувала висадити десант на узбережжі Одеської області. Але чи є така загроза зараз, розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: де була заначка Фіми Всім привіт і доброго ранку! Новий день уже вступив у свої права, і ми з радістю готові поділитись черговою порцією неперевершеного одеського гумору. Почніть середу на позитиві, і нехай «екватор» робочого тижня пройде легко та плідно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ