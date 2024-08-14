Температура морської води в Одесі сьогодні, 14 серпня: оптимальна

Літо і пляжний сезон наближаються до завершення, дні стають коротшими, а ночі прохолоднішими. Але серпень дарує нам черговий комфортний день, а Чорне море продовжує радувати теплом і спокоєм.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у середу, 14 серпня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме щонайменше 22-23°C. Це оптимальна температура води для оздоровчого купання.
Водночас спеціалізований ресурс Seatemperature повідомляє, що Чорне море біля одеського узбережжя прогріється до 25.4°C.
Дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: