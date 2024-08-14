Температура морской воды в Одессе сегодня, 14 августа: оптимальная

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 14 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 22-23°C. Это оптимальная температура воды для оздоровительного купания.

В то же время специализированный ресурс Seatemperature сообщает, что Черное море у одесского побережья прогреется до 25.4°C.

Данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня: