Температура морської води в Одесі сьогодні, 11 жовтня: прохолодна й освіжаюча

Сьогодні, 11 жовтня, у нашому регіоні зберігається доволі комфортна і тепла погода, тому температура морської води біля одеського узбережжя і водоймах області продовжує триматися.
За даними Гідрометцентру, 11 жовтня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 19-19,8°C. Така вода є прохолодною і бадьорить, але для багатьох людей є вже досить комфортною для купання. В цілому така температура вважається нормальною, але якщо у вас порушений кровообіг, то вода може здаватися ще прохолодною. У будь-якому випадку важлива і загальна погода.
Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 2-2,5 градуса.