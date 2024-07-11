Температура морської води в Одесі сьогодні, 10 липня: буде “гаряче”

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 11 липня, температура води в Одесі становить 25.6°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день. Цей температурний діапазон визнано найоптимальнішим для тривалого купання.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень повітря в Одесі прогріється до 34-36°С.

Згідно з прогнозом, у найближчі 5-6 днів температура води в Одесі стане нижчою, ніж сьогодні, але за 10 днів усе-таки незначно зросте, її значення становитиме 27.2°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області: