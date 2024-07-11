Температура морской воды в Одессе сегодня, 10 июля: будет «горячо»

Сегодня, 11 июля, жара в нашем регионе только усилится, поэтому в период с 11 до 16 часов лучше на солнце не находиться вообще. Ну, а за спасительной прохладой утром и вечером можно отправиться на пляж. «Одесская Жизнь» рассказывает, на сколько прогрелась вода.
По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 11 июля, температура воды в Одессе составляет 25.6°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
В любом случае важна и общая погода. По пргнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем воздух в Одессе прогреется до 34-36°С.
Согласно прогнозу, в ближайшие 5-6 дней температуры воды в Одессе станет ниже чем сегодня, но через 10 дней все-таки незначительно вырастет, ее значение составит 27.2°C.
Температура воды в курортных местах Одесской области: