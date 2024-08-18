Свято винограду, День протизаплідних таблеток та інші події 18 серпня

День Піно Нуар

18 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день Піно Нуар. Цей сорт винограду є одним із найвідоміших та найвишуканіших. Піно Нуар має давнє коріння в Бургундії, Франція. Його назва походить від французьких слів “сосна” і “чорний”, що символізує щільно згруповані виноградини темного кольору. Вирощування Піно Нуар почалося ще в I столітті, і з часом цей сорт став улюбленим серед знаті та католицької церкви.

Всесвітній день дослідження раку молочної залози

Також 18 серпня відзначають Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком молочної залози. Він також підтримує наукові дослідження, спрямовані на покращення діагностики, лікування та профілактики цього захворювання.

День протизаплідних таблеток

А ще 18 серпня відзначають День протизаплідних таблеток. Це міжнародна кампанія, що має на меті підвищити обізнаність про різні методи контрацепції та сприяти відповідальному прийняттю рішень щодо планування сім’ї.

Історичні події 18 серпня

18 серпня відбулися такі важливі історичні події:

293 рік до н. е. — заснували найдавніший із відомих римських храмів на честь богині Венери;

1201 рік — заснували місто Рига, столицю сучасної Латвії;

1649 рік — Богдан Хмельницький підписав Зборівський мирний договір з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром, за яким Військо Запорізьке отримало автономію на території трьох воєводств, а козацький реєстр встановили в розмірі 40 тисяч осіб;

1743 рік — Джек Бротон сформував правила боксу;

1786 рік — заснували Рейк’явік, столицю Ісландії;

1826 рік — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досяг стародавнього міста Томбукту на березі Нігера;

1868 рік — французький астроном П’єр Жансен, досліджуючи сонячний спектр, виявив новий елемент — гелій;

1920 рік — ратифікували 19-у поправку до Конституції США, яка надала жінкам право голосу;

1962 рік — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи “Бітлз”;

1992 рік — заснували Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України;

2006 рік — у Києві розпочався IV Всесвітній форум українців.

Відомі люди, які народилися 18 серпня

18 серпня народилися відомі особистості: