Свята і події 21 квітня: День творчості, конопель та кроншнепа

21 квітня 2024 року – день, багатий на цікаві події та знаменні дати. Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день творчості та інновацій, а також дні конопель та птаха кроншпена.
Всесвітній день кроншнепа
Цей день покликаний привернути увагу до проблеми збереження популяції кроншнепів, які через втрату природного середовища та інші фактори опинилися на межі зникнення. Ці величні птахи з довгими дзьобами та ногами потребують нашої допомоги. В Україні кроншнеп занесений до Червоної книги, а загалом у світі існує лише вісім видів цих пернатих.
Міжнародний день конопель
Ця подія спрямована на підвищення обізнаності про коноплі, їхні корисні властивості та потенціал. Рослина має багатовікову історію використання у різних сферах: від виготовлення одягу та мотузок до медицини та промисловості. Сьогодні багато людей борються за легалізацію конопель, адже її вирощування може принести значну користь економіці та суспільству.
Всесвітній день творчості та інновацій
Цей день відзначається з 2002 року, а з 2017 року за ініціативою ООН отримав статус міжнародного. Мета події – підкреслити важливість творчого мислення та інновацій для розвитку людства. Саме завдяки творчості народжуються нові ідеї, винаходи та відкриття, які роблять наше життя кращим.
Ось кілька ідей, як можна реалізувати в цей день:
- Всесвітній день кроншнепа – дізнайтеся більше про цих птахів, їхні особливості та проблеми, з якими вони стикаються. Поширюйте інформацію про кроншнепів у соціальних мережах, підтримайте організації, які займаються їх збереженням.
- Міжнародний день конопель – відвідайте тематичні заходи, де можна дізнатися про різні способи використання конопель, її властивості та потенціал. Спробуйте продукти з конопель, наприклад, олію або одяг.
- Всесвітній день творчості та інновацій – займіться творчою діяльністю: намалюйте картину, напишіть вірш, вивчіть нову музичну мелодію. Поділіться своїми творами з друзями та близькими. Пам’ятайте, що кожен з нас може зробити свій внесок у позитивні зміни!
Історичні події 21 квітня:
Давні часи:
- 753 р. до н.е. – Заснування Рима (традиційна дата).
- 1519 р. – Іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики.
Новий час:
- 1944 р. – Жінки у Франції отримали право голосу на виборах.
- 1960 р. – Бразиліа стало новою столицею Бразилії.
- 1989 р. – На площі Тяньаньмень у Пекіні (Китай) зібралося 100 000 студентів через смерть лідера китайських реформ Ху Яобана.
- 1996 р. – Вбито першого президента Чеченської Республіки Джохара Дудаєва.
21 століття:
- 2019 р. – Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка у другому турі президентських виборів в Україні (73% проти 24%).
- 2019 р. – Серія терактів на Шрі-Ланці, внаслідок яких загинуло понад 250 людей.
Знамениті люди, які народились 21 квітня:
- 1555 р. – Лодовіко Каррачі, італійський живописець, гравер і скульптор.
- 1696 р. – Франческо де Мура, італійський живописець.
- 1735 р. – Іван Кулібін, російський механік-винахідник.
- 1774 р. – Жан-Батіст Біо, французький фізик, геодезист і астроном.
- 1816 р. – Шарлотта Бронте, англійська письменниця.
- 1882 р. – Персі Бріджмен, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1946 року.
- 1926 р. – Єлизавета II, королева Великої Британії (1952-2022).
- 1927 р. – Карл Александр Мюллер, швейцарський фізик, лауреат Нобелівської премії 1987 року.
- 1947 р. – Іггі Поп, американський рок-співак.
- 1949 р. – Джессіка Ленґ, американська кіноакторка.
- 1987 р. – Анастасія Приходько, українська співачка, політик.
- 1990 р. – Надія Дорофєєва, українська співачка.