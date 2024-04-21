Праздники и события 21 апреля: День творчества, конопли и кроншнепа

21 апреля 2024 года — день, богатый интересными событиями и знаменательными датами. Сегодня мы отмечаем Всемирный день творчества и инноваций, а также дни конопли и птицы кроншпена.
Всемирный день кроншнепа
Этот день призван обратить внимание на проблему сохранения популяции кроншнепов, которые из-за потери природной среды и других факторов оказались на грани исчезновения. Эти величественные птицы с длинными клювами и ногами нуждаются в нашей помощи. В Украине кроншнеп занесен в Красную книгу, а всего в мире существует только восемь видов этих пернатых.
Международный день конопли
Это событие направлено на повышение осведомленности о конопле, их полезные свойства и потенциал. Растение имеет многовековую историю использования в различных областях: от изготовления одежды и веревок до медицины и промышленности. Сегодня многие люди борются за легализацию конопли, ведь ее выращивание может принести значительную пользу экономике и обществу.
Всемирный день творчества и инноваций
Этот день отмечается с 2002 г., а с 2017 г. по инициативе ООН получил статус международного. Цель события – подчеркнуть важность творческого мышления и инноваций для развития человечества. Именно благодаря творчеству рождаются новые идеи, изобретения и открытия, которые делают нашу жизнь лучше.
Вот несколько идей, как можно реализовать в этот день:
- Всемирный день кроншнепа — узнайте больше об этих птицах, их особенностях и проблемах, с которыми они сталкиваются. Распространяйте информацию о кроншнепах в социальных сетях, поддержите организации, занимающиеся их сохранностью.
- Международный день конопли — посетите тематические мероприятия, где можно узнать о различных способах использования конопли, ее свойствах и потенциале. Попробуйте продукты из конопли, например масло или одежду.
- Всемирный день творчества и инноваций – займитесь творческой деятельностью: нарисуйте картину, напишите стихотворение, изучите новую музыкальную мелодию. Поделитесь своими произведениями с друзьями и близкими. Помните, что каждый из нас может внести свой вклад в положительные изменения!
Исторические события 21 апреля:
Древние времена:
- 753 г. до н.э. — Учреждение Рима (традиционная дата).
- 1519 г. — Испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики.
Новое время:
- 1944 г. — Женщины во Франции получили право голоса на выборах.
- 1960 г. — Бразилиа стала новой столицей Бразилии.
- 1989 г. — На площади Тяньаньмэнь в Пекине (Китай) собралось 100 000 студентов из-за смерти лидера китайских реформ Ху Яобана.
- 1996 г. — Убит первый президент Чеченской Республики Джохар Дудаев.
21 век:
- 2019 г. — Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов в Украине (73% против 24%).
- 2019 г. — Серия терактов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 250 человек.
Знаменитые люди, родившиеся 21 апреля:
- 1555 г. — Лодовико Каррачи, итальянский живописец, гравер и скульптор.
- 1696 г. — Франческо де Мура, итальянский живописец.
- 1735 г. — Иван Кулибин, российский механик-изобретатель.
- 1774 г. — Жан-Батист Био, французский физик, геодезист и астроном.
- 1816 г. — Шарлотта Бронте, английская писательница.
- 1882 г. — Перси Бриджмен, американский физик, лауреат Нобелевской премии 1946 года.
- 1926 г. — Елизавета II, королева Великобритании (1952-2022).
- 1927 г. — Карл Александр Мюллер, швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии 1987 года.
- 1947 г. — Игги Поп, американский рок-певец.
- 1949 г. — Джессика Лэнг, американская киноактриса.
- 1987 г. — Анастасия Приходько, украинская певица, политик.
- 1990 г. — Надежда Дорофеева, украинская певица.