Праздники 6 мая: День пехоты ВСУ, День без домашних заданий и без диет

День пехоты ВСУ : В Украине это профессиональный праздник пехотинцев, который отмечается в честь выражающихся мужества и героизма воинов. в борьбе за свободу и независимость страны.

Международный день коучинга : Этот день отмечается ежегодно 6 мая и посвящен признанию влияния и ценности профессионального коучинга. Он подчеркивает трансформационную роль коучей в содействии личностному и профессиональному росту.

Международный день против диеты : Этот день призывает людей забыть о диетах и ​​научиться принимать и любить свое тело таким, каким оно есть, подчеркивая важность самопринятия и здорового отношения к питанию.

День Дажбога : В славянской мифологии Дажбог — бог солнца и плодовитости. В этот день чтят языческого бога, символизирующего приход тепла и света.

День раскраски : Хотя не существует официального праздника под этим названием, раскраски часто ассоциируются с детским творчеством и развитием. Это может быть отличным способом для детей и взрослых расслабиться и проявить свою креативность.