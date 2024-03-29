Свята 29 березня: День русалки, фокусників, Кока-коли та інші події

Свята та події 29 березня

День обізнаності про оніхектомію

Цей день покликаний підвищити обізнаність про оніхектомію, медичну процедуру видалення нігтів. Він спонукає до обговорення необхідності та наслідків такого втручання, а також альтернативних методів лікування нігтьових захворювань.

Міжнародний день русалки

Цей день відзначається як вшанування міфічних істот морської фольклорної традиції. Він є нагодою для любителів морських легенд та казок відзначити культурне значення русалок у різних культурах світу.

День зарплати наперед

Цей день символізує бажання отримати заробітну плату заздалегідь. Він відображає сподівання працівників на фінансову стабільність та можливість планувати свої витрати з більшою впевненістю.

Всесвітній день марблс

Цей день присвячений грі в марблс, яка є однією з найдавніших ігор у світі. Він служить нагадуванням про важливість простих радощів дитинства та спільного проведення часу.

День фокусника (День диму і дзеркал)

Цей день відзначає мистецтво ілюзіонізму та чарівництва. Він є визнанням таланту та креативності фокусників, які дарують глядачам відчуття дива та захоплення.

День народження Кока-коли

Цей день відзначає появу одного з найвідоміших напоїв у світі. Він є нагодою згадати історію та культурний вплив цього бренду, який став символом американського способу життя.

Іменини 29 березня

29 березня іменини святкують: Марко, Кирило, Остап, Іван, Потап, Пилип.

Хто з відомих людей народився 29 березня

У цей день народилися:

1861 рік: Роман Залозецький, видатний український науковець і перший керівник Українського технічного товариства.

1881 рік: Марійка Підгірянка, відома українська літераторка.

1964 рік: Олександр Волков, знаменитий український баскетболіст, володар олімпійської золотої медалі.

Пам’ятні дати 29 березня