Свята 29 березня: День русалки, фокусників, Кока-коли та інші події

Що святкують в Україні та світі 29 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 29 березня
День обізнаності про оніхектомію
Цей день покликаний підвищити обізнаність про оніхектомію, медичну процедуру видалення нігтів. Він спонукає до обговорення необхідності та наслідків такого втручання, а також альтернативних методів лікування нігтьових захворювань.
Міжнародний день русалки
Цей день відзначається як вшанування міфічних істот морської фольклорної традиції. Він є нагодою для любителів морських легенд та казок відзначити культурне значення русалок у різних культурах світу.
День зарплати наперед
Цей день символізує бажання отримати заробітну плату заздалегідь. Він відображає сподівання працівників на фінансову стабільність та можливість планувати свої витрати з більшою впевненістю.
Всесвітній день марблс
Цей день присвячений грі в марблс, яка є однією з найдавніших ігор у світі. Він служить нагадуванням про важливість простих радощів дитинства та спільного проведення часу.
День фокусника (День диму і дзеркал)
Цей день відзначає мистецтво ілюзіонізму та чарівництва. Він є визнанням таланту та креативності фокусників, які дарують глядачам відчуття дива та захоплення.
День народження Кока-коли
Цей день відзначає появу одного з найвідоміших напоїв у світі. Він є нагодою згадати історію та культурний вплив цього бренду, який став символом американського способу життя.
Іменини 29 березня
29 березня іменини святкують: Марко, Кирило, Остап, Іван, Потап, Пилип.
Хто з відомих людей народився 29 березня
У цей день народилися:
- 1861 рік: Роман Залозецький, видатний український науковець і перший керівник Українського технічного товариства.
- 1881 рік: Марійка Підгірянка, відома українська літераторка.
- 1964 рік: Олександр Волков, знаменитий український баскетболіст, володар олімпійської золотої медалі.
Пам’ятні дати 29 березня
- 845 рік: Париж стає мішенню вікінгського завоювання.
- 1795 рік: Бетховен дебютує на віденській сцені.
- 1798 рік: На швейцарській землі з’являється Гельветійська Республіка за ініціативи Франції.
- 1848 рік: Ніагарський водоспад «замерзає» через екстремальні морози.
- 1864 рік: Львівський Народний дім стає майданчиком для першої української театральної вистави.
- 1867 рік: Домініон Канада виникає згідно з актом британського парламенту.
- 1871 рік: Лондонський Альберт-хол відкриває свої двері.
- 1886 рік: У світ виходить новий напій кока-кола, створений Джоном Пембертоном.
- 1910 рік: Альбер Фабр піднімає в небо перший гідроплан у Марселі.
- 1951 рік: Етель і Джуліус Розенберги отримують смертний вирок у США.
- 1974 рік: Китайські фермери виявляють Теракотову армію імператора Цінь Ши Хуан-ді.
- 1982 рік: Британський парламент припиняє законодавчі повноваження щодо Канади.
- 1991 рік: Київська поетична група «Бу-Ба-Бу» проводить свій перший вечір.
- 1998 рік: Відкриття мосту «Вашку да Гама» у Португалії.
- 1998 рік: Україна проводить парламентські вибори.
- 2004 рік: Кампанія «Пора!» заснована в Україні.
- 2004 рік: Розширення НАТО на схід Європи.
- 2014 рік: Перший одностатевий шлюб зареєстровано в Англії та Уельсі.