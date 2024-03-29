Праздники 29 марта: День русалки, фокусников, Кока-колы и другие события

Что празднуют в Украине и мире 29 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 29 марта
День осведомленности об онихектомии
Этот день призван повысить осведомленность об онихэктомии, медицинской процедуре удаления ногтей. Он побуждает к обсуждению необходимости и последствий такого вмешательства, а также альтернативных методов лечения ногтевых заболеваний.
Международный день русалки
Этот день отмечается как чествование мифических существ морской фольклорной традиции. Он является поводом для любителей морских легенд и сказок отметить культурное значение русалок в разных культурах мира.
День зарплаты наперед
Этот день символизирует желание получить заработную плату заранее. Он отражает надежды работников на финансовую стабильность и возможность планировать свои расходы с большей уверенностью.
Всемирный день марблс
Этот день посвящен игре в марблс, которая является одной из древнейших игр в мире. Он служит напоминанием о важности простых радостей детства и совместного времяпрепровождения.
День фокусника (День дыма и зеркал)
Этот день отмечает искусство иллюзионизма и волшебства. Он является признанием таланта и креативности фокусников, которые дарят зрителям ощущение чуда и восхищения.
День рождения Кока-колы
Этот день отмечает появление одного из самых известных напитков в мире. Он является поводом вспомнить историю и культурное влияние этого бренда, который стал символом американского образа жизни.
Именины 29 марта
29 марта именины празднуют: Марк, Кирилл, Остап, Иван, Потап, Филипп.
Кто из известных людей родился 29 марта
В этот день родились:
- 1861 год: Роман Залозецкий, выдающийся украинский ученый и первый руководитель Украинского технического общества.
- 1881 год: Марийка Пидгирянка, известный украинский литератор.
- 1964 год: Александр Волков, знаменитый украинский баскетболист, обладатель олимпийской золотой медали.
Памятные даты 29 марта
- 845 год: Париж становится мишенью викингского завоевания.
- 1795 год: Бетховен дебютирует на венской сцене.
- 1798 год: На швейцарской земле появляется Гельветийская Республика по инициативе Франции.
- 1848 год: Ниагарский водопад «замерзает» из-за экстремальных морозов.
- 1864 год: Львовский Народный дом становится площадкой для первого украинского театрального представления.
- 1867 год: Доминион Канада возникает согласно акту британского парламента.
- 1871 год: Лондонский Альберт-холл открывает свои двери.
- 1886 год: В свет выходит новый напиток кока-кола, созданный Джоном Пембертоном.
- 1910 год: Альбер Фабр поднимает в небо первый гидроплан в Марселе.
- 1951 год: Этель и Джулиус Розенберги получают смертный приговор в США.
- 1974 год: Китайские фермеры обнаруживают Терракотовую армию императора Цинь Ши Хуан-ди.
- 1982 год: Британский парламент прекращает законодательные полномочия в отношении Канады.
- 1991 год: Киевская поэтическая группа «Бу-Ба-Бу» проводит свой первый вечер.
- 1998 год: Открытие моста «Васку да Гама» в Португалии.
- 1998 год: Украина проводит парламентские выборы.
- 2004 год: Кампания «Пора!» основана в Украине.
- 2004 год: Расширение НАТО на восток Европы.
- 2014 год: Первый однополый брак зарегистрирован в Англии и Уэльсе.