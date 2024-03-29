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Праздники 29 марта: День русалки, фокусников, Кока-колы и другие события

Праздники 29 марта: День русалки, фокусников, Кока-колы и другие события

Что празднуют в Украине и мире 29 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 29 марта

День осведомленности об онихектомии

Этот день призван повысить осведомленность об онихэктомии, медицинской процедуре удаления ногтей. Он побуждает к обсуждению необходимости и последствий такого вмешательства, а также альтернативных методов лечения ногтевых заболеваний.

Международный день русалки

Этот день отмечается как чествование мифических существ морской фольклорной традиции. Он является поводом для любителей морских легенд и сказок отметить культурное значение русалок в разных культурах мира.

День зарплаты наперед

Этот день символизирует желание получить заработную плату заранее. Он отражает надежды работников на финансовую стабильность и возможность планировать свои расходы с большей уверенностью.

Всемирный день марблс

Этот день посвящен игре в марблс, которая является одной из древнейших игр в мире. Он служит напоминанием о важности простых радостей детства и совместного времяпрепровождения.

День фокусника (День дыма и зеркал)

Этот день отмечает искусство иллюзионизма и волшебства. Он является признанием таланта и креативности фокусников, которые дарят зрителям ощущение чуда и восхищения.

День рождения Кока-колы

Этот день отмечает появление одного из самых известных напитков в мире. Он является поводом вспомнить историю и культурное влияние этого бренда, который стал символом американского образа жизни.

Именины 29 марта

29 марта именины празднуют: Марк, Кирилл, Остап, Иван, Потап, Филипп.

Кто из известных людей родился 29 марта

В этот день родились:

  • 1861 год: Роман Залозецкий, выдающийся украинский ученый и первый руководитель Украинского технического общества.
  • 1881 год: Марийка Пидгирянка, известный украинский литератор.
  • 1964 год: Александр Волков, знаменитый украинский баскетболист, обладатель олимпийской золотой медали.

Памятные даты 29 марта

  • 845 год: Париж становится мишенью викингского завоевания.
  • 1795 год: Бетховен дебютирует на венской сцене.
  • 1798 год: На швейцарской земле появляется Гельветийская Республика по инициативе Франции.
  • 1848 год: Ниагарский водопад «замерзает» из-за экстремальных морозов.
  • 1864 год: Львовский Народный дом становится площадкой для первого украинского театрального представления.
  • 1867 год: Доминион Канада возникает согласно акту британского парламента.
  • 1871 год: Лондонский Альберт-холл открывает свои двери.
  • 1886 год: В свет выходит новый напиток кока-кола, созданный Джоном Пембертоном.
  • 1910 год: Альбер Фабр поднимает в небо первый гидроплан в Марселе.
  • 1951 год: Этель и Джулиус Розенберги получают смертный приговор в США.
  • 1974 год: Китайские фермеры обнаруживают Терракотовую армию императора Цинь Ши Хуан-ди.
  • 1982 год: Британский парламент прекращает законодательные полномочия в отношении Канады.
  • 1991 год: Киевская поэтическая группа «Бу-Ба-Бу» проводит свой первый вечер.
  • 1998 год: Открытие моста «Васку да Гама» в Португалии.
  • 1998 год: Украина проводит парламентские выборы.
  • 2004 год: Кампания «Пора!» основана в Украине.
  • 2004 год: Расширение НАТО на восток Европы.
  • 2014 год: Первый однополый брак зарегистрирован в Англии и Уэльсе.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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