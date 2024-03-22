Свята 22 березня: День Грифіндору, байдикування, тюленя та інші події

Що святкують в Україні та світі 22 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 22 березня
День гордості Грифіндору
Шанувальники чарівного світу Гаррі Поттера відзначають день, присвячений найвідважнішому та найблагороднішому факультету Гоґвортсу — Грифіндору. День гордості – це можливість для фанатів згадати про цінності факультету: сміливість, відданість, чесність, а також поділитися своїми улюбленими моментами з книг та фільмів про Гаррі Поттера.
Міжнародний день байдикування
Цей день – не просто привід відпочити, а й можливість задуматися над цінністю вільного часу. Він дає можливість відволіктися від рутини, побути наодинці з собою, розслабитися та зарядитися енергією для нових звершень.
Міжнародний день Говори як Вільям Шетнер
Шанувальники канадського актора Вільяма Шетнер, відомого за роллю капітана Кірка в серіалі «Зоряний шлях», можуть протягом дня говорити його знаменитою інтонацією та пафосом. Цей день – весела можливість потренувати ораторські навички та просто повеселитися.
Міжнародний день тюленя
Цей день присвячений повазі до цих милих істот та приверненню уваги до проблем їх збереження. День тюленя – це можливість дізнатися більше про життя цих тварин, а також зробити свій внесок у їх захист.
День таксиста
Професійне свято водіїв таксі, яке відзначають у багатьох країнах світу. Це день, коли можна висловити подяку таксистам за їхню роботу, адже вони допомагають нам швидко та комфортно дістатися потрібного місця.
День Балтійського моря
Цей день присвячений екологічним проблемам Балтійського моря. Його мета – привернути увагу до забруднення моря та заохотити людей до дій щодо його збереження.
Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води)
Цей день присвячений цінності водних ресурсів та підвищенню обізнаності щодо проблем, пов’язаних з водою. Він нагадує про те, що вода – це життєво важливий ресурс, який потребує бережного ставлення.
Іменини 22 березня
22 березня іменини святкують: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.
Хто з відомих людей народився 22 березня
У цей день народилися:
- 1938 рік: український письменник Савченко Віктор Васильович.
- 1953 рік: український політик Матвієнко Анатолій Сергійович.
- 1966 рік: український учений, історик, археолог, учасник місії «Чорний тюльпан», краєзнавець, викладач, музикант, учасник російсько-української війни (загинув 2023 року) Юрій Коваленко.
Пам’ятні дати 22 березня
- 1312 рік: В’єннський собор під тиском Філіпа IV Вродливого розпускає орден тамплієрів.
- 1841 рік: У США патентують виробництво крохмалю.
- 1848 рік: Венеція проголошує незалежність від Австрійської імперії.
- 1876 рік: Іспанія приймає конституцію.
- 1882 рік: Конгрес США забороняє багатоженство.
- 1888 рік: У Лондоні засновують найстарішу футбольну лігу – Англійську.
- 1894 рік: Відбувається перша хокейна гра за Кубок Стенлі.
- 1895 рік: У Парижі Огюст і Луї Люм’єр демонструють кінофільм для спеціально запрошених гостей.
- 1904 рік: У лондонській газеті «Іллюстрейтед Міррор» публікують першу кольорову фотографію.
- 1907 рік: У Лондоні з’являються перші таксі з лічильниками.
- 1922 рік: Польща відбирає Віленський край у Литви.
- 1933 рік: Біля Мюнхена починає діяти концтабір Дахау для політичних в’язнів.
- 1935 рік: В етер виходить перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk.
- 1939 рік: Литва вимушено передає Німеччині Клайпеду (Мемель).
- 1941 рік: Чорнобиль (Київська область) отримує статус міста.
- 1945 рік: Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван засновують в Каїрі Лігу арабських держав.
- 1957 рік: Американська асоціація лікарів оголошує про зв’язок сигаретного диму з раком.
- 1989 рік: Під час випробувального польоту літака Ан-225 «Мрія» встановлюють 109 світових рекордів.
- 1993 рік: «Intel» презентує свій перший оригінальний процесор Pentium.
- 1999 рік: Відбувається перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch.
- 2006 рік: Папа Римський припиняє використовувати титул «Патріарх Заходу», який вживався з 450 року.