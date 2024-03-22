Свята 22 березня: День Грифіндору, байдикування, тюленя та інші події

Свята та події 22 березня

День гордості Грифіндору

Шанувальники чарівного світу Гаррі Поттера відзначають день, присвячений найвідважнішому та найблагороднішому факультету Гоґвортсу — Грифіндору. День гордості – це можливість для фанатів згадати про цінності факультету: сміливість, відданість, чесність, а також поділитися своїми улюбленими моментами з книг та фільмів про Гаррі Поттера.

Міжнародний день байдикування

Цей день – не просто привід відпочити, а й можливість задуматися над цінністю вільного часу. Він дає можливість відволіктися від рутини, побути наодинці з собою, розслабитися та зарядитися енергією для нових звершень.

Міжнародний день Говори як Вільям Шетнер

Шанувальники канадського актора Вільяма Шетнер, відомого за роллю капітана Кірка в серіалі «Зоряний шлях», можуть протягом дня говорити його знаменитою інтонацією та пафосом. Цей день – весела можливість потренувати ораторські навички та просто повеселитися.

Міжнародний день тюленя

Цей день присвячений повазі до цих милих істот та приверненню уваги до проблем їх збереження. День тюленя – це можливість дізнатися більше про життя цих тварин, а також зробити свій внесок у їх захист.

День таксиста

Професійне свято водіїв таксі, яке відзначають у багатьох країнах світу. Це день, коли можна висловити подяку таксистам за їхню роботу, адже вони допомагають нам швидко та комфортно дістатися потрібного місця.

День Балтійського моря

Цей день присвячений екологічним проблемам Балтійського моря. Його мета – привернути увагу до забруднення моря та заохотити людей до дій щодо його збереження.

Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води)

Цей день присвячений цінності водних ресурсів та підвищенню обізнаності щодо проблем, пов’язаних з водою. Він нагадує про те, що вода – це життєво важливий ресурс, який потребує бережного ставлення.

Іменини 22 березня

22 березня іменини святкують: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

Хто з відомих людей народився 22 березня

У цей день народилися:

1938 рік: український письменник Савченко Віктор Васильович.

1953 рік: український політик Матвієнко Анатолій Сергійович.

1966 рік: український учений, історик, археолог, учасник місії «Чорний тюльпан», краєзнавець, викладач, музикант, учасник російсько-української війни (загинув 2023 року) Юрій Коваленко.

Пам’ятні дати 22 березня