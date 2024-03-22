Праздники 22 марта: День Гриффиндора, ничегонеделания, тюленя и другие события

Что празднуют в Украине и мире 22 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 22 марта
День гордости Гриффиндора
Поклонники волшебного мира Гарри Поттера отмечают день, посвященный самому отважному и благородному факультету Хогвартса — Хрифиндору. День гордости — это возможность для фанатов вспомнить о ценностях факультета: смелость, преданность, честность, а также поделиться своими любимыми моментами из книг и фильмов о Гарри Поттере.
Международный день безделья
Этот день — не просто повод отдохнуть, но и возможность задуматься над ценностью свободного времени. Он дает возможность отвлечься от рутины, побыть наедине с собой, расслабиться и зарядиться энергией для новых свершений.
Международный день Говори как Уильям Шетнер
Поклонники канадского актера Уильяма Шетнера, известного по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь», могут в течение дня говорить его знаменитой интонацией и пафосом. Этот день — веселая возможность потренировать ораторские навыки и просто повеселиться.
Международный день тюленя
Этот день посвящен уважению к этим милым существам и привлечению внимания к проблемам их сохранения. День тюленя — это возможность узнать больше о жизни этих животных, а также внести свой вклад в их защиту.
День таксиста
Профессиональный праздник водителей такси, который отмечают во многих странах мира. Это день, когда можно выразить благодарность таксистам за их работу, ведь они помогают нам быстро и комфортно добраться до нужного места.
День Балтийского моря
Этот день посвящен экологическим проблемам Балтийского моря. Его цель — привлечь внимание к загрязнению моря и поощрить людей к действиям по его сохранению.
Всемирный день водных ресурсов (Всемирный день воды)
Этот день посвящен ценности водных ресурсов и повышению осведомленности о проблемах, связанных с водой. Он напоминает о том, что вода — это жизненно важный ресурс, который требует бережного отношения.
Именины 22 марта
22 марта именины празднуют: Василий, Дарья, Исаакий, Таисия, Дарина.
Кто из известных людей родился 22 марта
В этот день родились:
- 1938 год: украинский писатель Савченко Виктор Васильевич.
- 1953 год: украинский политик Матвиенко Анатолий Сергеевич.
- 1966 год: украинский ученый, историк, археолог, участник миссии «Черный тюльпан», краевед, преподаватель, музыкант, участник российско-украинской войны (погиб в 2023 году) Юрий Коваленко.
Памятные даты 22 марта
- 1312 год: Вьеннский собор под давлением Филиппа IV Красивого распускает орден тамплиеров.
- 1841 год: В США патентуют производство крахмала.
- 1848 год: Венеция провозглашает независимость от Австрийской империи.
- 1876 год: Испания принимает конституцию.
- 1882 год: Конгресс США запрещает многоженство.
- 1888 год: В Лондоне основывают старейшую футбольную лигу — Английскую.
- 1894 год: Состоится первая хоккейная игра за Кубок Стэнли.
- 1895 год: В Париже Огюст и Луи Люмьер демонстрируют кинофильм для специально приглашенных гостей.
- 1904 год: В лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» публикуют первую цветную фотографию.
- 1907 год: В Лондоне появляются первые такси со счетчиками.
- 1922 год: Польша отбирает Виленский край у Литвы.
- 1933 год: Возле Мюнхена начинает действовать концлагерь Дахау для политических заключенных.
- 1935 год: В эфир выходит первая немецкая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk.
- 1939 год: Литва вынужденно передает Германии Клайпеду (Мемель).
- 1941 год: Чернобыль (Киевская область) получает статус города.
- 1945 год: Египет, Ирак, Сирия, Трансиордания и Ливан основывают в Каире Лигу арабских государств.
- 1957 год: Американская ассоциация врачей объявляет о связи сигаретного дыма с раком.
- 1989 год: Во время испытательного полета самолета Ан-225 «Мрия» устанавливают 109 мировых рекордов.
- 1993 год: «Intel» представляет свой первый оригинальный процессор Pentium.
- 1999 год: Происходит первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch.
- 2006 год: Папа Римский прекращает использовать титул «Патриарх Запада», который употреблялся с 450 года.