Праздники 22 марта: День Гриффиндора, ничегонеделания, тюленя и другие события

Праздники и события 22 марта

День гордости Гриффиндора

Поклонники волшебного мира Гарри Поттера отмечают день, посвященный самому отважному и благородному факультету Хогвартса — Хрифиндору. День гордости — это возможность для фанатов вспомнить о ценностях факультета: смелость, преданность, честность, а также поделиться своими любимыми моментами из книг и фильмов о Гарри Поттере.

Международный день безделья

Этот день — не просто повод отдохнуть, но и возможность задуматься над ценностью свободного времени. Он дает возможность отвлечься от рутины, побыть наедине с собой, расслабиться и зарядиться энергией для новых свершений.

Международный день Говори как Уильям Шетнер

Поклонники канадского актера Уильяма Шетнера, известного по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь», могут в течение дня говорить его знаменитой интонацией и пафосом. Этот день — веселая возможность потренировать ораторские навыки и просто повеселиться.

Международный день тюленя

Этот день посвящен уважению к этим милым существам и привлечению внимания к проблемам их сохранения. День тюленя — это возможность узнать больше о жизни этих животных, а также внести свой вклад в их защиту.

День таксиста

Профессиональный праздник водителей такси, который отмечают во многих странах мира. Это день, когда можно выразить благодарность таксистам за их работу, ведь они помогают нам быстро и комфортно добраться до нужного места.

День Балтийского моря

Этот день посвящен экологическим проблемам Балтийского моря. Его цель — привлечь внимание к загрязнению моря и поощрить людей к действиям по его сохранению.

Всемирный день водных ресурсов (Всемирный день воды)

Этот день посвящен ценности водных ресурсов и повышению осведомленности о проблемах, связанных с водой. Он напоминает о том, что вода — это жизненно важный ресурс, который требует бережного отношения.

Именины 22 марта

22 марта именины празднуют: Василий, Дарья, Исаакий, Таисия, Дарина.

Кто из известных людей родился 22 марта

В этот день родились:

1938 год: украинский писатель Савченко Виктор Васильевич.

1953 год: украинский политик Матвиенко Анатолий Сергеевич.

1966 год: украинский ученый, историк, археолог, участник миссии «Черный тюльпан», краевед, преподаватель, музыкант, участник российско-украинской войны (погиб в 2023 году) Юрий Коваленко.

Памятные даты 22 марта