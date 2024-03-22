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Праздники 22 марта: День Гриффиндора, ничегонеделания, тюленя и другие события

Праздники 22 марта: День Гриффиндора, ничегонеделания, тюленя и другие события

Что празднуют в Украине и мире 22 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 22 марта

День гордости Гриффиндора

Поклонники волшебного мира Гарри Поттера отмечают день, посвященный самому отважному и благородному факультету Хогвартса — Хрифиндору. День гордости — это возможность для фанатов вспомнить о ценностях факультета: смелость, преданность, честность, а также поделиться своими любимыми моментами из книг и фильмов о Гарри Поттере.

Международный день безделья

Этот день — не просто повод отдохнуть, но и возможность задуматься над ценностью свободного времени. Он дает возможность отвлечься от рутины, побыть наедине с собой, расслабиться и зарядиться энергией для новых свершений.

Международный день Говори как Уильям Шетнер

Поклонники канадского актера Уильяма Шетнера, известного по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь», могут в течение дня говорить его знаменитой интонацией и пафосом. Этот день — веселая возможность потренировать ораторские навыки и просто повеселиться.

Международный день тюленя

Этот день посвящен уважению к этим милым существам и привлечению внимания к проблемам их сохранения. День тюленя — это возможность узнать больше о жизни этих животных, а также внести свой вклад в их защиту.

День таксиста

Профессиональный праздник водителей такси, который отмечают во многих странах мира. Это день, когда можно выразить благодарность таксистам за их работу, ведь они помогают нам быстро и комфортно добраться до нужного места.

День Балтийского моря

Этот день посвящен экологическим проблемам Балтийского моря. Его цель — привлечь внимание к загрязнению моря и поощрить людей к действиям по его сохранению.

Всемирный день водных ресурсов (Всемирный день воды)

Этот день посвящен ценности водных ресурсов и повышению осведомленности о проблемах, связанных с водой. Он напоминает о том, что вода — это жизненно важный ресурс, который требует бережного отношения.

Именины 22 марта

22 марта именины празднуют: Василий, Дарья, Исаакий, Таисия, Дарина.

Кто из известных людей родился 22 марта

В этот день родились:

  • 1938 год: украинский писатель Савченко Виктор Васильевич.
  • 1953 год: украинский политик Матвиенко Анатолий Сергеевич.
  • 1966 год: украинский ученый, историк, археолог, участник миссии «Черный тюльпан», краевед, преподаватель, музыкант, участник российско-украинской войны (погиб в 2023 году) Юрий Коваленко.

Памятные даты 22 марта

  • 1312 год: Вьеннский собор под давлением Филиппа IV Красивого распускает орден тамплиеров.
  • 1841 год: В США патентуют производство крахмала.
  • 1848 год: Венеция провозглашает независимость от Австрийской империи.
  • 1876 год: Испания принимает конституцию.
  • 1882 год: Конгресс США запрещает многоженство.
  • 1888 год: В Лондоне основывают старейшую футбольную лигу — Английскую.
  • 1894 год: Состоится первая хоккейная игра за Кубок Стэнли.
  • 1895 год: В Париже Огюст и Луи Люмьер демонстрируют кинофильм для специально приглашенных гостей.
  • 1904 год: В лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» публикуют первую цветную фотографию.
  • 1907 год: В Лондоне появляются первые такси со счетчиками.
  • 1922 год: Польша отбирает Виленский край у Литвы.
  • 1933 год: Возле Мюнхена начинает действовать концлагерь Дахау для политических заключенных.
  • 1935 год: В эфир выходит первая немецкая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk.
  • 1939 год: Литва вынужденно передает Германии Клайпеду (Мемель).
  • 1941 год: Чернобыль (Киевская область) получает статус города.
  • 1945 год: Египет, Ирак, Сирия, Трансиордания и Ливан основывают в Каире Лигу арабских государств.
  • 1957 год: Американская ассоциация врачей объявляет о связи сигаретного дыма с раком.
  • 1989 год: Во время испытательного полета самолета Ан-225 «Мрия» устанавливают 109 мировых рекордов.
  • 1993 год: «Intel» представляет свой первый оригинальный процессор Pentium.
  • 1999 год: Происходит первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch.
  • 2006 год: Папа Римский прекращает использовать титул «Патриарх Запада», который употреблялся с 450 года.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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