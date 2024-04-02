Свята 2 квітня: День примирення, фактчекінгу та інші події

Свята та події 2 квітня

День кінолога України

Цей день вшановує професіоналізм та важливість кінологів, які працюють зі службовими собаками. Вони виконують різноманітні завдання, від пошуку зниклих людей до забезпечення безпеки публічних заходів. Це також час для підвищення обізнаності про внесок цих фахівців у суспільне життя.

Міжнародний день перевірки фактів

Цей день підкреслює значення точності інформації у сучасному світі. Він спонукає до критичного мислення та перевірки даних перед їх поширенням, щоб протидіяти дезінформації та фейковим новинам.

День примирення

Цей день закликає до відновлення миру та гармонії між людьми. Він нагадує про важливість прощення, взаєморозуміння та вирішення конфліктів через діалог та співпрацю.

Всесвітній день поширення знань про аутизм

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про аутизм та підтримку людей з аутистичними розладами. Він відзначає унікальні таланти та здібності осіб з аутизмом, а також підкреслює необхідність створення інклюзивного суспільства.

Міжнародний день дитячої книги

Цей день відзначає важливість дитячої літератури у розвитку уяви та навчанні дітей. Він заохочує читання та підтримує авторів та ілюстраторів, які створюють книги, здатні надихати молоде покоління.

Іменини 2 квітня

2 квітня іменини святкують: Григорій, Анастас, Микита, Федора.

Хто з відомих людей народився 2 квітня

У цей день народилися:

1902 рік: Михайло Гречина, архітектор з України, відомий своїми проектами в столиці, включаючи Республіканський стадіон, Палац спорту та готель «Русь».

1922 рік: Сергій Тадейович Адамович, український митець, зарекомендував себе як майстер графіки.

1990 рік: Артем Слісарчук, офіцер української армії та Герой України, відзначений за участь у російсько-українському конфлікті.

Пам’ятні дати 2 квітня