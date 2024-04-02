Свята 2 квітня: День примирення, фактчекінгу та інші події

Що святкують в Україні та світі 2 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 2 квітня
День кінолога України
Цей день вшановує професіоналізм та важливість кінологів, які працюють зі службовими собаками. Вони виконують різноманітні завдання, від пошуку зниклих людей до забезпечення безпеки публічних заходів. Це також час для підвищення обізнаності про внесок цих фахівців у суспільне життя.
Міжнародний день перевірки фактів
Цей день підкреслює значення точності інформації у сучасному світі. Він спонукає до критичного мислення та перевірки даних перед їх поширенням, щоб протидіяти дезінформації та фейковим новинам.
День примирення
Цей день закликає до відновлення миру та гармонії між людьми. Він нагадує про важливість прощення, взаєморозуміння та вирішення конфліктів через діалог та співпрацю.
Всесвітній день поширення знань про аутизм
Цей день спрямований на підвищення обізнаності про аутизм та підтримку людей з аутистичними розладами. Він відзначає унікальні таланти та здібності осіб з аутизмом, а також підкреслює необхідність створення інклюзивного суспільства.
Міжнародний день дитячої книги
Цей день відзначає важливість дитячої літератури у розвитку уяви та навчанні дітей. Він заохочує читання та підтримує авторів та ілюстраторів, які створюють книги, здатні надихати молоде покоління.
Іменини 2 квітня
2 квітня іменини святкують: Григорій, Анастас, Микита, Федора.
Хто з відомих людей народився 2 квітня
У цей день народилися:
- 1902 рік: Михайло Гречина, архітектор з України, відомий своїми проектами в столиці, включаючи Республіканський стадіон, Палац спорту та готель «Русь».
- 1922 рік: Сергій Тадейович Адамович, український митець, зарекомендував себе як майстер графіки.
- 1990 рік: Артем Слісарчук, офіцер української армії та Герой України, відзначений за участь у російсько-українському конфлікті.
Пам’ятні дати 2 квітня
- 1513 рік: Хуан Понсе де Леон, в пошуках міфічного джерела молодості, досягає берегів Флориди та проголошує цю територію власністю Іспанської корони.
- 1657 рік: Після смерті Фердинанда III, імператора Священної Римської імперії, розпочинається процес вибору його наступника.
- 1792 рік: Американський Конгрес приймає закон про монети, встановлюючи, що долар складається з 100 центів та містить 24,1 грама срібла.
- 1800 рік: У Відні відбувається дебют Симфонії № 1 Людвіга ван Бетховена.
- 1905 рік: Відкриття Симплонського тунелю, який прокладено через Альпи, з’єднавши Швейцарію з Італією.
- 1912 рік: «Титанік» вирушає на свої перші ходові випробування.
- 1958 рік: У Техасі зафіксовано торнадо з рекордною швидкістю в 450 км/год.
- 1967 рік: З нагоди дня народження Ганса Крістіана Андерсена встановлено Міжнародний день дитячої книги.
- 1968 рік: У Зейтуні, біля Каїра, свідки стверджують, що бачили явлення Діви Марії.
- 1968 рік: Відбувається прем’єра фільму «Космічна одіссея 2001» режисера Стенлі Кубрика.
- 1978 рік: Початок трансляції серіалу «Даллас» на каналі CBS, який згодом став культовим.
- 1982 рік: Аргентинські війська здійснюють висадку на Фолклендських островах.
- 1989 рік: Ясір Арафат обраний президентом Палестинської держави.
- 2007 рік: Президент України Віктор Ющенко підписує указ про розпуск Верховної Ради.