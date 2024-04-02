Праздники 2 апреля: День примирения, фактчекинга и другие события

Праздники и события 2 апреля

День кинолога Украины

Этот день чествует профессионализм и важность кинологов, которые работают со служебными собаками. Они выполняют различные задачи, от поиска пропавших людей до обеспечения безопасности публичных мероприятий. Это также время для повышения осведомленности о вкладе этих специалистов в общественную жизнь.

Международный день проверки фактов

Этот день подчеркивает значение точности информации в современном мире. Он побуждает к критическому мышлению и проверке данных перед их распространением, чтобы противодействовать дезинформации и фейковым новостям.

День примирения

Этот день призывает к восстановлению мира и гармонии между людьми. Он напоминает о важности прощения, взаимопонимания и разрешения конфликтов через диалог и сотрудничество.

Всемирный день распространения знаний об аутизме

Этот день направлен на повышение осведомленности об аутизме и поддержку людей с аутистическими расстройствами. Он отмечает уникальные таланты и способности лиц с аутизмом, а также подчеркивает необходимость создания инклюзивного общества.

Международный день детской книги

Этот день отмечает важность детской литературы в развитии воображения и обучении детей. Он поощряет чтение и поддерживает авторов и иллюстраторов, которые создают книги, способные вдохновлять молодое поколение.

Именины 2 апреля

2 апреля именины празднуют: Григорий, Анастас, Никита, Федора.

Кто из известных людей родился 2 апреля

В этот день родились:

1902 год: Михаил Гречина, архитектор из Украины, известный своими проектами в столице, включая Республиканский стадион, Дворец спорта и гостиницу «Русь».

1922 год: Сергей Тадеевич Адамович, украинский художник, зарекомендовавший себя как мастер графики.

1990 год: Артем Слисарчук, офицер украинской армии и Герой Украины, отмечен за участие в российско-украинском конфликте.

Памятные даты 2 апреля