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Праздники 2 апреля: День примирения, фактчекинга и другие события

Праздники 2 апреля: День примирения, фактчекинга и другие события

Что празднуют в Украине и мире 2 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 2 апреля

День кинолога Украины

Этот день чествует профессионализм и важность кинологов, которые работают со служебными собаками. Они выполняют различные задачи, от поиска пропавших людей до обеспечения безопасности публичных мероприятий. Это также время для повышения осведомленности о вкладе этих специалистов в общественную жизнь.

Международный день проверки фактов

Этот день подчеркивает значение точности информации в современном мире. Он побуждает к критическому мышлению и проверке данных перед их распространением, чтобы противодействовать дезинформации и фейковым новостям.

День примирения

Этот день призывает к восстановлению мира и гармонии между людьми. Он напоминает о важности прощения, взаимопонимания и разрешения конфликтов через диалог и сотрудничество.

Всемирный день распространения знаний об аутизме

Этот день направлен на повышение осведомленности об аутизме и поддержку людей с аутистическими расстройствами. Он отмечает уникальные таланты и способности лиц с аутизмом, а также подчеркивает необходимость создания инклюзивного общества.

Международный день детской книги

Этот день отмечает важность детской литературы в развитии воображения и обучении детей. Он поощряет чтение и поддерживает авторов и иллюстраторов, которые создают книги, способные вдохновлять молодое поколение.

Именины 2 апреля

2 апреля именины празднуют: Григорий, Анастас, Никита, Федора.

Кто из известных людей родился 2 апреля

В этот день родились:

  • 1902 год: Михаил Гречина, архитектор из Украины, известный своими проектами в столице, включая Республиканский стадион, Дворец спорта и гостиницу «Русь».
  • 1922 год: Сергей Тадеевич Адамович, украинский художник, зарекомендовавший себя как мастер графики.
  • 1990 год: Артем Слисарчук, офицер украинской армии и Герой Украины, отмечен за участие в российско-украинском конфликте.

Памятные даты 2 апреля

  • 1513 год: Хуан Понсе де Леон, в поисках мифического источника молодости, достигает берегов Флориды и провозглашает эту территорию собственностью Испанской короны.
  • 1657 год: После смерти Фердинанда III, императора Священной Римской империи, начинается процесс выбора его преемника.
  • 1792 год: Американский Конгресс принимает закон о монетах, устанавливая, что доллар состоит из 100 центов и содержит 24,1 грамма серебра.
  • 1800 год: В Вене происходит дебют Симфонии № 1 Людвига ван Бетховена.
  • 1905 год: Открытие Симплонского тоннеля, который проложен через Альпы, соединив Швейцарию с Италией.
  • 1912 год: «Титаник» отправляется на свои первые ходовые испытания.
  • 1958 год: В Техасе зафиксировано торнадо с рекордной скоростью в 450 км/ч.
  • 1967 год: По случаю дня рождения Ганса Кристиана Андерсена установлен Международный день детской книги.
  • 1968 год: В Зейтуне, возле Каира, свидетели утверждают, что видели явление Девы Марии.
  • 1968 год: Состоится премьера фильма «Космическая одиссея 2001» режиссера Стэнли Кубрика.
  • 1978 год: Начало трансляции сериала «Даллас» на канале CBS, который впоследствии стал культовым.
  • 1982 год: Аргентинские войска совершают высадку на Фолклендских островах.
  • 1989 год: Ясир Арафат избран президентом Палестинского государства.
  • 2007 год: Президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ о роспуске Верховной Рады.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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