Свята 16 квітня: День піжами на роботі, крапки з комою, рятування слонів та інші події

Що святкують в Україні та світі 16 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 16 квітня
Всесвітній день крапки з комою
Це свято нагадує про важливість правильного пунктуаційного оформлення текстів. Крапка з комою — це не просто символ, а важливий елемент мови, який допомагає структурувати речення та передавати точне значення.
День «Врятуйте слона»
Це свято призначене для привернення уваги до проблем, з якими стикаються слони через брак охорони природних середовищ та незаконний контрабандний полювання. Воно нагадує про важливість збереження цих великих тварин.
День Чарлі Чапліна
Це свято вшановує пам’ять видатного коміка та актора Чарлі Чапліна. Він вніс великий внесок у кінематографію, створивши незабутні образи та гумористичні сцени.
День піжами на роботі
Це неформальне свято, яке заохочує співробітників носити піжами на робочому місці. Воно сприяє розслабленню та підвищує настрій серед колег.
День обізнаності про стрес
Це свято призначене для підвищення усвідомленості про стрес та його вплив на здоров’я. Воно нагадує про важливість дбайливого ставлення до свого фізичного та психічного стану.
Всесвітній день голосу
Це свято привертає увагу до важливості догляду за голосовим апаратом. Воно нагадує про важливість голосу як засобу спілкування та виразу особистості.
Іменини 16 квітня
12 квітня іменини святкують: Леонід, Ірина, Галина.
Хто з відомих людей народився 16 квітня
У цей день народилися:
- 1841 рік: Христина Алчевська, визначна особистість у сфері освіти, зробила значний внесок у розвиток народної освіти в Україні.
- 1882 рік: Юрій Глушко, активний учасник у формуванні культурного та політичного життя серед українців на Зеленому Клині, відіграв важливу роль у національному русі.
- 1926 рік: Борис Возницький, який обіймав посаду директора Львівської галереї мистецтв та був президентом Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, заслужив визнання як Герой України за свій внесок у розвиток українського мистецтва.
Пам’ятні дати 16 квітня
- 1178 рік до н. е.: Вчені вважають, що під час повного сонячного затемнення Одіссей завершив своє повернення на Ітаку, після двох десятиліть відсутності через Троянську війну.
- 73 рік: Юдейська фортеця Масада падає під натиском римських військ, ставши останнім оплотом юдейського опору.
- 1346 рік: Стефан Душан оголошує створення Сербської імперії, розширюючи свої території та вплив.
- 1574 рік: У Заславській замковій книзі з’являється перше згадування про вертеп, що свідчить про розвиток театрального мистецтва на українських землях.
- 1632 рік: Початок діяльності Києво-Могилянської академії, яка стала одним з найважливіших освітніх центрів Східної Європи.
- 1705 рік: Ісаак Ньютон отримує лицарське звання від королеви Анни, стаючи першим науковцем, удостоєним такої честі в Англії.
- 1848 рік: Фердинанд I анулює панщину в Галичині, випереджаючи інші регіони імперії у скасуванні феодальних обов’язків.
- 1871 рік: Німецька імперія приймає конституцію, яка визначатиме її правові основи до кінця Першої світової війни.
- 1912 рік: Гаррієт Квімбі стає першою жінкою, яка перетнула Ла-Манш на літаку, встановлюючи новий авіаційний рекорд.
- 1936 рік: Львівські робітники виступають проти польського уряду, вимагаючи політичних та соціальних змін.
- 2000 рік: Референдум в Україні показує підтримку ідеї зменшення кількості депутатів та зняття з них недоторканності, а також надання президенту права розпускати парламент.
- 2000 рік: Заснування «Української правди» Георгієм Гонгадзе та Оленою Притулою відкриває нову сторінку в історії українських медіа.
- 2003 рік: Афінський договір розширює Європейський Союз, включаючи десять нових країн-членів, що стало значним кроком у європейській інтеграції.