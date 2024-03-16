Свята 16 березня: День без селфі, чорна преса та інші події

Що святкують в Україні та світі 16 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 16 березня
Міжнародний день спортивних автоперегонів
Відзначається щорічно, щоб згадати про динамізм, азарт та емоції, які дарують автоперегони. Цей день збирає шанувальників цього виду спорту, щоб відсвяткувати його красу та велич.
День свободи інформації
Підкреслює важливість вільного доступу до інформації для розвитку суспільства. Цей день нагадує про необхідність захисту свободи слова та заохочує людей до критичного мислення.
День чорної преси
Вшановує пам’ять журналістів, які загинули, борючись за свободу слова. Цей день є нагадуванням про те, що свобода преси не завжди гарантована, і її потрібно захищати.
День квілтінга
Святкується любителями клаптикового шиття, щоб поділитися своїми творіннями та майстерністю. Цей день дає можливість людям познайомитися з цим видом рукоділля та його багатою історією.
День без селфі
Заохочує людей жити моментом, а не зациклюватися на його документуванні. Цей день дає можливість відпочити від соціальних мереж та просто насолодитися життям.
Іменини 16 березня
16 березня іменини святкують: Олександр, Трохим, Павло, Денис.
Хто з відомих людей народився 16 березня
У цей день народилися:
- 1894 рік: Юрій Дараган, український поет, представник «празької школи».
- 1917 рік: Віктор Тищенко, український літературознавець, педагог, дослідник фольклору.
- 1944 рік: Микола Підгорний, український живописець.
Пам’ятні дати 16 березня
- 587 рік до н.е.: Навуходоносор II захоплює Єрусалим.
- 870 рік: Заснування в Болгарії православної церкви.
- 1521 рік: Фернан Магеллан досягає берегів сучасних Філіппін, де через півтора місяця гине.
- 1827 рік: Починає виходити «Журнал свободи» — перша газета в США, заснована афроамериканцями.
- 1851 рік: Іспанія і Ватикан укладають конкордат, що робить католицьку церкву єдиною державною.
- 1880 рік: За підозрою в революційній агітації заарештовують Івана Франка.
- 1900 рік: Артур Еванс офіційно відкриває Мінойську цивілізацію.
- 1917 рік: У Києві відбувається велика маніфестація — День свята революції.
- 1919 рік: У США вперше випробовують бездротовий телефон для переговорів з літаком.
- 1923 рік: Римська поліція забороняє свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.
- 1960 рік: У Нью-Йорку представляють перший автомобіль на сонячних батареях.
- 1978 рік: «Червоні бригади» викрадають і вбивають італійського політика Альдо Моро.
- 1988 рік: Газова атака на курдське місто Халабджа, внаслідок якої гине кілька тисяч людей.
- 1990 рік: У Львові розпочинає роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
- 1994 рік: Фігуристка Тоня Гардинг вигнана зі спорту за напад на Ненсі Керріган.
- 1998 рік: Папа Римський Іван Павло II просить вибачення за бездіяльність католиків під час Голокосту.
- 2006 рік: Генеральна асамблея ООН майже одностайно голосує за утворення Ради з прав людини.
- 2014 рік: В Криму відбувається незаконний референдум, організований маріонетковою владою півострова.