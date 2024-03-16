Свята 16 березня: День без селфі, чорна преса та інші події

Свята та події 16 березня

Міжнародний день спортивних автоперегонів

Відзначається щорічно, щоб згадати про динамізм, азарт та емоції, які дарують автоперегони. Цей день збирає шанувальників цього виду спорту, щоб відсвяткувати його красу та велич.

День свободи інформації

Підкреслює важливість вільного доступу до інформації для розвитку суспільства. Цей день нагадує про необхідність захисту свободи слова та заохочує людей до критичного мислення.

День чорної преси

Вшановує пам’ять журналістів, які загинули, борючись за свободу слова. Цей день є нагадуванням про те, що свобода преси не завжди гарантована, і її потрібно захищати.

День квілтінга

Святкується любителями клаптикового шиття, щоб поділитися своїми творіннями та майстерністю. Цей день дає можливість людям познайомитися з цим видом рукоділля та його багатою історією.

День без селфі

Заохочує людей жити моментом, а не зациклюватися на його документуванні. Цей день дає можливість відпочити від соціальних мереж та просто насолодитися життям.

Іменини 16 березня

16 березня іменини святкують: Олександр, Трохим, Павло, Денис.

Хто з відомих людей народився 16 березня

У цей день народилися:

1894 рік: Юрій Дараган, український поет, представник «празької школи».

1917 рік: Віктор Тищенко, український літературознавець, педагог, дослідник фольклору.

1944 рік: Микола Підгорний, український живописець.

Пам’ятні дати 16 березня